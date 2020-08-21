外傭疑「吐口水」落奶樽報復　自拍短片網上瘋傳　網民：好恐怖！

近日網上流傳一條27秒長的影片，片內一名身穿粉紅色上衣的外傭於單位內沖奶粉，她先將4羹奶粉倒入奶樽。其後她竟然向奶樽吐口水，並且望向鏡頭，之後外傭取起奶樽離去。據帖文指，該名外傭為39歲印尼女傭，據知她已被解僱，疑有關影片為報復僱主而拍。影片於網上瘋傳，有網民指事件非常恐怖，有人指事態嚴重呼籲僱主報警，就事件《香港01》已向警方查詢。

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僱傭代理協會主席：普遍情況為僱主、外傭關係不太良好

香港僱傭代理協會主席張結民表示，過往曾有僱主及外傭因發生磨擦，有外傭加料報復的事件，亦有發生僱主虐待外傭的案件。「雙方都可能有問題，呢個情況並非單方面。」張指出有關情況，普遍是僱主及外傭關係不太良好，不排除雙方的生活及工作出現磨擦。

「同一屋簷下生活，雙方都係互相有需要，有時問題唔係可以即時解決！」對於外傭的工作出現問題，張指僱主可以向僱傭公司回報有關情況，再由職員了解箇中原由，包括是否工作或言語態度。一旦雙方發現問題未能解決，抑或是留意到有異狀，普遍公司會建議雙方中止合約。

律師：事件不排除有意圖傷人或襲擊之嫌

律師梁永鏗表示，就今次外傭疑吐口水落奶樽事件，不排除有意圖傷人或襲擊之嫌。梁解釋，由於嬰兒的免疫能力相對弱，如果涉事的外傭於準備嬰兒奶粉時，將口水吐入奶樽，口水有機會將帶有細菌。當給予嬰兒飲用「加料奶」，初步有機會構成意圖襲擊的成分，加上疫情其意圖更令人懷疑，但有關情況需由法庭判決。

過往外傭「加料」事件：

2020年4月：一名39歲印傭疑聲稱希望替女僱主治療皮膚病，涉嫌在其粥內加入類固醇藥丸，導致女僱主在數月內暴增40磅。女僱主求醫後察覺不對勁報警。女傭被控5項意圖施用毒藥罪。

2019年5月21日：天水圍天祐苑祐康閣某住戶報案，指單位女戶主飲水後感肚痛不適，查看下發現水帶異味及顏色變異，懷疑家中外傭於水中混入尿液「加料」。警方將37歲涉案非華裔女傭拘捕，案件暫列意圖損害而施用毒藥

2018年8月26日：屯門瑜翠街2號某單位一名26歲女傭，於飲品混入懷疑清潔劑，42歲女僱主飲用後不適送院，女傭被捕。

2018年6月5日：薄扶林蒲飛路23號翰林軒一名36歲女戶主，報稱服用調理身體的山藥粉後，感到有異味，懷疑遭人混入了爽身粉，警方追緝35歲前女傭。

2018年5月26日：荃灣青山公路翠濤居一名24歲女傭，疑記恨僱主不滿其工作表現，在水樽混入尿液後供女僱主飲用，僱主發現有異味後報警。

2010年7月：一名26歲印傭從馬桶舀起含尿污水給4歲少主飲用，辯稱其家鄉傳統，飲尿可令孩童聽話，最終被判監9個月。

2010年2月：一名24歲印僱將尿液混入冲奶熱水中，企圖供少主飲用，遭女僱主揭發，判監4星期。