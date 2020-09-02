不明氣體再襲流浮山10人不適　消息：PTU青山靶場訓練曾用催淚煙

天水圍流浮山發生不明氣體侵襲事件，初步最少10人感不適。下午4時許，消防人員接報流浮山下白泥近鴨仔坑士多，多人報稱聞到不明氣體感到不適，多輛救護車到場處理。有聞到不明氣體感到不適的村民表示，今早曾目擊警員上山，估計是進行演練，並表示以往亦曾因吸入警方於附近靶場訓練所時流出的催淚氣體而感到不適，質疑警方明知附近有民居，仍要繼續在靶場訓練及流出不明氣體。根據政府早前公告，青山靶場今日上午8時至晚上9時會舉行實彈射擊練習。 據悉，警察機動部隊今日上午及下午均於青山靶場進行恆常訓練，期間有使用催淚煙。

多名下白泥居民因不明氣體不適，有居民表示「眼都仲係紅緊、皮膚火燒咁」。（余睿菁攝）

居住在下白泥的村民杜生下午近4時因不明氣體感到不適，「捽眼好揦、塊面又熱」。杜生今早曾見到大量警員在山（青山靶場）上，「知佢哋操，之前已經試過幾次係咁」、「有哂紀錄冇得假喇呢的」，他不滿警方的行動，質疑「有民居嘅情況下，點解成日都要咁......唔需要用真（槍彈），用假嘅都得㗎嘛。」

另外一名不願透露姓名的村民認為是次不明氣體是「催淚氣掛」、「呢度成日都練催淚彈」，又指有很多「幾十人（村民）」因此感到不適，「因為（氣體）比較濃烈啲」，「眼都仲係紅緊、皮膚火燒咁」，他曾向警方反映，「但都係無辦法啦」。

今年6月1日流浮山亦曾疑受不明氣體侵襲。（資料圖片）

今年6月1日流浮山亦曾疑受不明氣體侵襲，傳出氣體刺鼻、刺眼、灼痛皮膚，多人感到不適，路經現場的踏單車人士紛紛到士多買水或衝入公廁沖洗。警方其後承認，警察機動部隊當日於青山靶場進行恆常訓練，期間因風向影響，以致「訓練煙」飄向上白泥及下白泥一帶，警方當時指使用彈藥裝備均為恆常訓練所用。