尖沙咀槍擊｜荃灣勝和猛人遇殺手　胸口中槍傷勢嚴重

尖沙咀發生黑幫仇殺槍擊案，今（8日）凌晨零時許45歲姓嚴男子在油麻地吳松街食肆外取平治房車離開，疑遭駕駛電單車的殺手尾隨。當平治駛至柯士甸道近龍堡國際賓館對開時，殺手隔住車窗向嚴男胸口開一槍，然後沿廣東道逃去。 平治男負傷駕車，亡命駕駛1.6公里硬生生撞開3輛的士，衝上伊利沙伯醫院自行求醫，傷勢嚴重，醫生需施手術取出在傷者體內的彈頭。據了解中槍男子有荃灣和勝和背景。警方正調查事件並追緝兇徒。

↓↓荃灣勝和猛人胸口中槍逃生路線↓↓

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事發於今（8日）凌晨零時許，一名姓嚴（45歲）男子步出油麻地吳松街149號一間食店後，登上白色平治房車離開，被駕駛電單車的殺手尾隨。平治沿柯士甸道行駛，駛至龍堡國際賓館對開燈位停下，疑戴上頭盔的殺手隔着車窗開槍，擊中平治男左胸腋下後往廣東道方向逃去。中槍的平治男自行駕車向伊利沙伯醫院前去，先右轉廣東道再轉入佐敦道，途經白加士街交界時硬生生撞開3輛的士。平治車窗粉碎，車身凹陷，佈滿紅黑色花痕，直駛上伊利沙伯醫院自行求醫，全程約1.6公里。

經初步治理彈頭仍在傷者體內，需由醫生施手術取出。伊利沙伯醫院見狀報警，案件原列作「求警調查」，現改列「企圖謀殺」處理。警員在龍堡國際賓館一帶地氈式搜查，終在柯士甸道近廣東道燈位發現一粒彈殼。據了解中槍男子有荃灣和勝和背景，他目前傷勢嚴重。

其中一輛被撞的士司機莊先生指，當時停在中線的車龍最後，前面有3、4輛車，由於當時紅燈，車輛塞滿整條佐敦道。平治當時在後面不停響咹但未有車理會，於是「喺我側邊逼開我架車，就撞前面架車（的士）咁樣走。」至於前方陳先生所駕之的士，被平治連撞兩次，硬生生被撞至調頭。平治繼而再撞向快線頭位另一輛的士，才成功往伊利沙伯醫院方向駛去。三名的士司機沒有受傷。