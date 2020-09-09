唐狗墮樓鐵枝刺穿腹腔　腸臟感染壞死　主人忍痛讓愛犬「安樂死」

今日（9日）中午12時許，元朗屏廈路欣湖花園一間村屋，有一隻成年唐狗由露台墮下，牠跌在圍牆防盜欄杆上。唐狗被尖銳的欄杆插穿臀部，痛苦地哀叫。消息指，菲律賓籍女狗主發現愛犬墮樓，立即報警。消防員到場將欄杆鋸斷，唐狗連着斷欄杆交由愛協人員救治。 愛協發言人表示，鐵枝刺穿狗隻腸臟及腹腔，引致嚴重內出血。獸醫團隊搶救2個多小時後，狗隻腹腔已被溢出的糞便嚴重感染，被刺穿的器官亦出現壞死，主人同意讓狗隻在麻醉狀態下安樂死。 狗主對愛協人員指，由於愛犬會在露台大小二便，他們不會關上露台門，對於今次慘劇狗主感到悲痛及自責。愛協呼籲所有寵物主人，需確飼養環境安全、防止寵物跳出窗外或露台。

鐵枝刺穿狗隻腸臟及腹腔 主人同意愛犬「安樂死」

愛協發言人表示，周三（9日）下午接獲市民求救，表示有一狗隻從2樓墮下，身體插在鐵枝上。愛協督察趕赴現場，消防員已將鐵枝切斷，但鐵支穿過狗隻身體，督察立即將狗隻連同鐵支送返協會香港中心。愛協的4位獸醫，包括管轄獸醫部的副總監及首席獸醫一同搶救狗隻，由於鐵枝刺穿狗隻的腸臟及腹腔，狗狗嚴重內出血。

經過獸醫團隊2個多小時的搶救，即使獸醫團隊已盡力將穿破的腸道縫合，但狗隻的腹腔已被溢出的糞便嚴重感染，被刺穿的器官亦出現壞死。由於狗隻情況沒有好轉，以及主人極度傷心，但為免狗隻承受痛苦。在極度難過下，主人同意讓狗隻在麻醉狀態下安樂離去。

狗主感悲痛及自責 愛協：可設穩固窗網

主人對愛協人員表示，一直將愛犬飼養於屋內，平時狗狗會在露台大小二便，因此不會關上露台門。據狗主指，今次愛犬不知因何原因跳出露台發生慘劇，他們亦感到十分悲痛及自責。愛協表示，對今次悲劇感到非常難過，並表示即使狗狗跳出窗口或露台屬於少見，但狗隻主人其實絕對不可以掉以輕心。

愛協呼籲所有寵物主人，有責任確保家中的飼養寵物環境是絕對安全，在防止寵物跳出窗外或露台方面，必須將家中的門窗小心關上，設置穩固的窗網，及有需要時將露台欄桿增高，避免發生不堪設想的後果。