20人墮求職騙案痛失$230萬　受聘後向財務公司借錢　6男騙徒被捕

近日警方破獲網上求職騙案，20人中招共損失約230萬元，受害人包括學生、文員及待業人士等，6名男騙徒涉案被捕。警方指騙徒以求職者「搵快錢」心態，於網站刊登招聘廣告，聲稱提供優厚薪金的工作機會。騙徒訛稱於高級商業中心上班，相約受害人到大堂見面，他們獲招聘後被指示到財務公司借錢，騙徒收到款項後失聯，而受害者會負債累累。當中最大單一案件損失為130萬元，受害人為任職營運經理的58歲女子。

新界北總區重案組關駿軒總督察表示，騙徒涉嫌於去年4月至今年7月期間，於網站刊登招聘廣告，聲稱可提供工作機會及優厚薪金，從而騙取20名受害人金錢，涉及金額約230萬元。受害人包括8男12女，介乎18至58歲，他們包括學生、文員、售貨員、地產代理及待業人士。

前日（8日）及昨日（9日）警方以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕6名男子（18至21歲），分別報稱地盤工人及無業人士，部分人有三合會背景。他們角色為於網上接觸受害人及親身收取騙款。其4名被捕人士已被正式起訴，今日於粉嶺裁判法院提堂及即時還押，警方不排除有更多人被捕。

騙徒會自稱是大型投資公司職員，他們會相約受害人到高級商業中心，並於地下大堂見面。騙徒會提早到上址並到停車場，他們用電話確認受害人抵達後，才坐電梯到大堂與對方見面，讓受害者以為騙徒於上址返工。

新界北重案組 1A 隊主管曹世樑高級督察指出，騙徒於社交媒體平台刊登招聘廣告，以求職者「搵快錢」心態，並訛稱「無風險、毋需學歷、毋需經驗、輕易月入數萬」的字眼作招徠，令求職心切的人士墮陷阱。

騙徒會用大量名錶及現金的相片吸引求職者，受害者獲應徵後，被指示到財務公司借錢，騙徒聲稱會以2至3倍價錢收購貸款合約。騙徒收到款項後失聯，而受害者會負債累累。當中最大損失為一名58歲女子，她報稱為營運經理屬中層管理人員，她用自己糧單借款並損失130萬元。

今年1月至8月新界北區有33宗求職騙案，相對去年同期的19宗，上升近七成。新界北防止罪案辦公室主任馮雅政總督察指，由於普遍受害人求職心切，他們最終被糖衣陷阱吸引、誤信騙徒最終會出糧，但事與願違並蒙上損失。警方呼籲求職者不要輕信求職廣告、交繳款項前需要小心及事前與家人商量見工安排，一旦懷疑受騙應該立即報警。