奪命車禍｜男司機命喪公路　妻兒路祭哭斷腸　家庭失經濟支柱

35歲男司機命喪青沙公路，遺下三名年幼子女！今日（23日）早上11時許，35歲姓林男死者的妻子及20多名親友到場路祭，眾人神情哀傷，其間林太與兒子不禁落淚。道士在場主持宗教儀式，隧道職員及警員在附近協助。據知男死者生前為家庭經濟支柱，惟一場車禍令一家陰陽永隔。

事發在周二（22日）約5時04分，一輛本田Civic Type R跑車沿青沙公路往沙田方向而行，駛至尖山隧道前的分岔路口時，據報失控撞壆，35歲姓林男司機被拋出車外，頭傷不治；同車31歲姓姚女乘客頸傷送院。肇事跑車司機位安全帶扣位置，插有一個俗稱 「靜音扣」（安全帶插片）「XO公仔」擺設，懷疑用作干擾汽車安全帶警報系統。警方正調查車禍肇因及插有靜音扣的安全帶上的狀態情況。

男死者姓林，暱稱阿洛，他與妻子育有3子女。林的胞妹稱，阿洛任職的士司機多年，3名子女隨嫲嫲居住在藍田住所，並由嫲嫲照顧。據悉，阿洛為Facebook「巴絲GO 黃的及貨van平台」的成員，外人稱他們為「黃絲傅」；事發後社會福利署表示，社工已接觸死者的家人，並會按他們包括死者的3名子女的福利需要提供協助。

李耀培：「靜音扣」疑用作干擾安全帶警報系統

香港汽車工業學會會長李耀培博士則指，早年國內曾有人用類似「靜音扣」（又稱安全帶插片），裝置疑用作干擾安全帶警報系統，司機在沒有佩戴安全帶的情況下行車，亦不會發出警示聲。李續指，司機沒繫上安全帶，得不到適當的保護，一旦遇上意外易釀成傷亡。他建議駕駛人士定時檢查安全帶情況，避免安全帶太鬆或太緊。

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