尖沙咀樓上吧涉違規4男女被捕　警帶走18名未成年酒客

政府上周五（18日）放寬一系列的防疫措施，包括重開酒吧、卡拉OK等場地，晚市堂食可營業至午夜12時等。警方今日在尖沙嘴棉登徑棉登大廈一間樓上酒吧，拘捕3男1女涉嫌違反預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例（第599F章），他們涉嫌在午夜12時後繼續經營酒吧。該酒吧有18名未成年人士，警方將他們帶回警署，並聯絡其監護人到場接回。

警方今日（25日）凌晨約4時起巡查尖沙咀一帶的酒吧等餐飲處所，以確保該等場所遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）的指示。行動中，警員發現尖沙咀棉登徑13至15號一間樓上酒吧，仍未停止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品，懷疑負責人及職員沒有嚴格遵從《規例》的限制。酒吧內一名負責人及3名職員，包括3名本地男子及1名本地女子，年齡介乎24至63歲，涉嫌違反《規例》被捕。被捕男女現正被扣留調查。



此外，警員發現該樓上酒吧內有18名未成年人士，包括8名男童及10名女童，年齡介乎14至17歲。警方將他們帶回警署，並聯絡其監護人到場接回。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。