自稱新義安成員輸波發難渣　出刀伸縮棍皮帶追打２籃球小將

北角發生傷人案。昨（6日）日下午約5時，兩名分別15歲及17歲少年，在北角電照街遊樂場打籃球期間，鬥波期間疑因長勝及肢體碰撞問題，與另外2名青年口角爭執。對方更「撻朵」自稱黑社會「新義安」成員，更「吹鷄」叫了另外2名青年到場助，4人竟以皮帶、刺身刀及伸縮棍襲擊2名籃球小子，得手後逃去無蹤。

2名事主分別頭、手、腳及胸受傷，事後負傷搭的士至牛頭角彩福邨後，直至晚上8時報警求助，並由救護員送往聯合醫院治理，幸當時兩人仍然清醒。警方將案件列作「傷人」及「自稱三合會成員」處理，交東區警區反黑組跟住，並追緝該4名15至20歲青少年歸案。