自稱新義安成員輸波發難渣　出刀伸縮棍皮帶追打２籃球小將

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北角發生傷人案。昨（6日）日下午約5時，兩名分別15歲及17歲少年，在北角電照街遊樂場打籃球期間，鬥波期間疑因長勝及肢體碰撞問題，與另外2名青年口角爭執。對方更「撻朵」自稱黑社會「新義安」成員，更「吹鷄」叫了另外2名青年到場助，4人竟以皮帶、刺身刀及伸縮棍襲擊2名籃球小子，得手後逃去無蹤。
2名事主分別頭、手、腳及胸受傷，事後負傷搭的士至牛頭角彩福邨後，直至晚上8時報警求助，並由救護員送往聯合醫院治理，幸當時兩人仍然清醒。警方將案件列作「傷人」及「自稱三合會成員」處理，交東區警區反黑組跟住，並追緝該4名15至20歲青少年歸案。
遇襲的15歲姓伍少年接受電話訪問透露，他與17歲姓梁少年為朋友，同在銅鑼灣一間中學就讀。由於昨日學校放半晝，2人下課後到北角閒逛，順便到電照街遊樂場打籃球。伍指，當時球場有青少年、阿伯在打波，品流不算複雜。2人隨後與3、4名少年打籃球，惟球賽進行至一半，對方疑「唔夠打」，又因身體碰撞等問題，突然「撻朵」自稱為「我地係北角新義安嘅，睇住呀!」更開始「Call馬」。
梁、伍聽畢決定離開，惟步出球場轉彎即被4人圍毆，對方更利用皮帶、刺身刀及伸縮棍施襲，2人幾經掙脫終逃離現場，更跳上的士直奔九龍，幸好2人傷勢並無大礙，今日已可以上學。伍指，以後不會再到電照街遊樂場打籃球。
梁、伍聽畢決定離開，惟步出球場轉彎即被4人圍毆，對方更利用皮帶、刺身刀及伸縮棍施襲，2人幾經掙脫終逃離現場，更跳上的士直奔九龍，幸好2人傷勢並無大礙，今日已可以上學。伍指，以後不會再到電照街遊樂場打籃球。