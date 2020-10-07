50億元竊案　警拘3人起回部分贓物　值23億毛澤東字畫被一分為二

上月10日，著名收藏家符春曉位於油麻地一幢商住大廈住所遭爆竊，報稱損失總價50億元的收藏品，包括毛澤東親筆字畫、毛澤東主題郵票及銅幣。警方翻查閉路電視及獲一名接載過疑犯的的士司機提供資料，上月中及昨日（6日）共拘捕3名中國籍男子，涉兼爆竊、處理贓物及協助逃犯罪，目前最少兩名爆竊匪在逃。行動中，警方起回部分贓物，不過當中一名逾2.8米長毛澤東親筆書法被剪開，一分為二。據了解，該幅被剪開書法報稱值23億元。

警方檢回部分贓物，包括一張報稱值23億的書法，被賊人一分為二。

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3賊盜7幅毛澤東親筆書法等 報稱失物共值約50億

警方有組織及三合會罪案調查科高級警司何振東表示，警方於今年9月10日接獲報案，指油麻地彌敦道510號遭爆竊，經點算後失物主要為收藏品，包括10枚銅幣、24,327枚舊郵票及7幅報稱為毛澤東親筆書法，受害人報稱失物共值約50億港元。

警方調查發現當日凌晨有三名中國籍男子乘的士到案發現場，犯案後乘的士離開。經調查後，警方於上月22日在灣仔拘一名49歲姓林中國籍男子，涉嫌處理贓物，在其住所起回部分主要贓物，包括2枚銅幣及一幅長2.8米報稱毛澤東親筆書法，「好可惜，我哋搵返呢幅2.8米書法嘅時候，佢已經被人剪開咗一半，變咗兩幅」，有人聲稱「覺得呢幅書法太長，難以展示，所以一剪為二」，目前疑犯正保釋候查。及至昨日，警方在油麻地一個住宅單位拘捕兩名中國籍男子，44歲姓吳男子涉嫌爆竊罪，以及47歲譚屋主涉嫌協助逃犯罪，兩人正被扣查。

何振東稱警方翻閱閉路電視片段，加上獲接載過疑犯的的士司機提供有用資料包括地點，從而查獲疑犯身份。（林振華攝）

的士司機提供資料助破案 至少兩賊在逃

何振東稱，警方翻閱很多閉路電視片段，加上獲接載過疑犯的的士司機提供有用資料包括地點，從而查獲疑犯身份，警方相信目前至少兩名負責爆竊男子在逃。警方曾向內地及本港機構查詢失物真正價值及真偽，但暫未有確實估值，但仍在調查中。

何振東指，不法分子通常瞄準長期無人出入住所或低設防大廈犯案，例如無保安或出入毋須密碼，而案發單位屬低設施，在該處收藏貴重診物亦是警方調查方向。警方呼籲見到或有人兜售相關失物，向警方提供資料。