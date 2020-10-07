案情曝光│收藏家$500購入報稱23億毛澤東真迹　當贗品剪斷

收藏家符春曉寓所50億元爆竊案，警方拘捕3名涉案男子，並起回一幅報稱約值23億元、長2.8米毛澤東親筆書法《紅軍第四軍司令部政治部佈告》，惜書法被一分為二。消息透露，將書法「分屍」的是一名收藏家，早前有人向他兜售該幅書法，最後以500元成交，更「附贈」2枚銅幣，由於收藏家視之為贗品，更認為書法字畫太長，遂將它一剪為二，再裱框展示。惟他其後得悉警方追查一宗爆竊案，驚覺涉案遂自首，涉嫌處理贓物被捕，正保釋候查。

符春曉出席2018年郵票展。（香港商報提供圖片）

警方表示，上月22日拘捕一名49歲姓林中國籍男子，涉嫌處理贓物，並在其灣仔住所起回2枚銅幣及一幅長2.8米報稱毛澤東親筆書法，有人聲稱「書法太長，難以展示，所以一剪為二」。

商人500元購入贓物 得悉警方呼籲後自首

據悉，林正職商人亦是收藏家，早前有人向他兜售有關贓物，他以500元購入毛澤東書法《紅軍第四軍司令部政治部佈告》及2枚銅幣收藏。他將書法、銅幣視作贗品，更將2.8米書法裱框時，覺得太長，難以展示，遂親手將它對半剪開一為分二，順利裱起懸掛，甚為稱心。然而樂極生悲，警方上月發放通知，呼籲提供符春曉寓所爆竊案資料，林驚愕購入竊案贓物，慌忙自首。警方檢回贓物，惟書法已難以復原。

警方檢回部分贓物。（林振華攝）

此外，警方翻查大量閉路電視畫面及曾接載3名爆竊匪的士，發現３名爆竊匪曾入住深水埗一間賓館，翻查登記資料後鎖定3名疑犯身份，再跟進追查，得悉當中一名疑犯暫居友人油麻地住所。警方昨日（6日）掩至油麻地廣東道一目標單位，拘捕44歲姓吳爆竊匪，及其友人47歲姓譚屋主亦涉嫌協助逃犯罪被捕，另外２名爆竊匪仍然在逃。

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符春曉秘書今日回覆查詢時表示，符春曉已接獲警方通知，得悉《紅軍第四軍司令部政治部佈告》被毀壞，「他很傷心」，又指符年紀大，正在休息。秘書指，《紅軍第四軍司令部政治部佈告》上有時任軍長朱德、黨代表毛澤東、政治部主任陳毅簽名及蓋章，是無價之寶，「說多了說少了都不好」。