符春曉50億爆竊案　誤接贓物商人拒談論事件　寓所外擺滿收藏品

內地收藏家符春曉寓所50億元爆竊案，警方拘捕3名涉案男子，並起回一幅報稱約值23億元、長2.8米毛澤東親筆書法。其中一名被捕姓林男子報稱商人，誤接收贓物後，以「書法太長，難以展示」，將毛澤東親筆書法一剪為二」，其後從新聞得知自己誤購入竊案贓物，慌忙自首。林男已獲保釋候查，今早（8日），《香港01》記者前往林住所拍門，林應門時稱「無嘢澄清，律師叫唔好講嘢」，他指自己為業主立案法團主席，警告記者誤闖私人地方，要求盡快離開。

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寓所外滿佈物件

記者發現林男住所外的走廊、梯間位置佈滿林林總總的物件，懷疑為林男的收藏品，包括有各式各樣的播放器、CD、電影菲林，亦有大量的書刊漫書，例如《風雲》、《中華英雄》及《龍虎豹》等，梯間牆壁亦掛有多幅字畫、山水畫等。

由於收藏品擺放在公共地方，梯間有一公告板貼有業主立案法團資料，稱「有關本樓宇之公共設施和一切事宜，請聯絡業主立案法團主席」，而該姓林主席的名稱，與被捕林男一樣。

上月10日，著名收藏家符春曉位於油麻地單位發生爆竊案，報稱價值50億元收藏品包括毛澤東親筆字畫、手稿及大批毛澤東主題的珍貴郵票被盜。警方日前就案件拘捕３名男子，包括誤收贓物的林男。

據悉，林正職商人亦是收藏家，早前有人向他兜售有關贓物，他以500元購入毛澤東書法《紅軍第四軍司令部政治部佈告》及2枚銅幣收藏。他將書法、銅幣視作贗品，更將2.8米書法裱框時，覺得太長，難以展示，遂親手將它對半剪開一為分二，順利裱起懸掛，甚為稱心。然而樂極生悲，警方上月發放通知，呼籲提供符春曉寓所爆竊案資料，林驚愕購入竊案贓物，慌忙自首。警方檢回贓物，惟書法已難以復原。