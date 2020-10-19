馬鞍山溪澗半祼浸浴大媽再出沒　街坊唔怕污糟　照洗衫取山水

日前網上瘋傳半裸大媽溪澗浸浴片段，其行為令人咋舌。據悉，涉事大媽今日再早、午兩度到水池浸浴洗衫，更稱每天均有人到來沖涼。記者今午（19日）覓得水池現場，為馬鞍山牛烏水塘對下溪澗水池，發現有不少街坊行山及取用山水，更目擊有婦人於水池洗衫，他們均不擔心山水不衛生，但有人認為浸浴行為「好衰」。

馬鞍山牛烏水塘對下溪澗，不時有街坊取山水，日前一名大媽於水池浸浴片段於網上瘋傳，令起關注。（陳康智攝）

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現場並非日前盛傳的水泉澳邨後山溪澗，實際上是利安邨往牛烏水塘上山，約15分鐘路程的人造水池。據知，涉事大媽於今早及下午時分兩度到場，上午帶備清潔用品，刷牙、洗面、洗頭、洗衫，更意猶未盡，身穿衣物下水短暫浸浴。及至下午，大媽再度與盛傳是其丈夫男子到水池洗衫及裝山水，大媽操普通話，她稱每天早上有人到場沖涼。

記者今午約5時到場，發現不少年長人士於該處行山，其間有婦人持兩個大水樽前來取用從上流而來的山水，得知有大媽於水池浸浴，婦人仍表示不擔心水質，自己來行山，只是間中取用山水。此外，記者亦撞見一名婦人帶備洗衣粉到水池洗衫，她稱家中洗衣機壞了，所以到此洗衫，她曾兩次遇見浸浴大媽，俱與丈夫一同到場，她稱於水池除衫浸浴「好衰，但不擔心污糟，「驚嚟做乜」。

上周四（15日）有網民於Facebook群組上載一片段，顯示一名大媽僅穿內褲，在山澗忘我水池浸浴，據稱同行男子在旁等待，其間不時有人途經，但兩人毫不在意，令人側目。

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