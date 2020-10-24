兩九巴男職員偷巴士遊車河　獲准保釋下月警署報到

昨日（23日）凌晨4時許，兩名九巴男職員偷巴士遊車河，事後被九巴職員揭發報警，翻查失蹤巴士的GPS定位系統後，警員於中文大學祟基學院對開，截停被偷走的巴士。19歲姓吳及20歲姓黃男子涉嫌擅自取去交通工具、無牌駕駛、瘋狂駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕。至今日（24日）警方指，兩名男子已獲准保釋，需於11月中旬到警署報到。

事發在昨日（23日）凌晨約4時03分，水泉澳邨巴士站有職員發現，一輛雙層九巴不知所終，翻查失蹤巴士的GPS定位系統後，發現該巴士出現美田路一帶，遂立即報警。巴士與警方經過一輪追逐，最終在中文大學祟基學院對開被截停，車上兩名男棄車逃跑終就擒。



事後，警方拘捕兩名分別19歲姓吳及20歲姓黃男子，他們涉嫌擅自取去交通工具、無牌駕駛、瘋狂駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕。據悉被捕兩名男子，均為巴士公司職員，入職約一至兩年。

九巴：嚴肅處理事件 涉事員工會被解僱

事後九巴表示，昨晨約2時發現一輛停泊在水泉澳巴士總站的雙層巴士不知所終，即時翻查電腦系統，發現該巴士正在行車，於是報警求助。九巴與警方保持緊密溝通，匯報該巴士的行蹤，其後警方於中文大學附近截獲有關巴士。

巴士現已駛回車廠檢查，初步發現有人破壞原有電路裝置來啟動巴士和拆除車速限速裝置的線路。九巴嚴肅處理事件，已展開紀律調查，涉事的員工會被解僱。九巴重申，絕不容忍和姑息任何偷竊行為，九巴會配合警方調查。