車Cam直擊│沙田奪命車禍　寶馬疑衝燈直撞電單車　鐵騎士重創亡

沙田發生嚴重車禍，一名電單車司機重傷不治。今（11日）早約11時半，沙田鄉事會路近瀝源邨榮瑞樓對開，發生3車相撞意外，涉及的士、電單車及私家車，電單車司機送院亡，而寶馬私家車整架翻側。 有拍攝到事發一刻的車Cam片段在網上流傳，畫面見到涉事電單車事發前在源禾路等候轉燈，轉綠燈時電單車起步沿源禾路往新城市廣場行駛，駛至十字路口時，被一輛沿鄉事會路行駛、懷疑衝燈的寶馬私家車直撞，電單車人車分離，司機飛彈數米，倒臥在一輛的士旁，電單車撞及的士車尾後墮地，的士立即停車。而涉事寶馬餘勢未了，直衝撞向路牌及鐵欄後翻側，橫亘路中，當時安全島有3名過路人等燈，他們立即躲開，避過一劫。

鐵騎士倒臥在地，送院後不治。（沙田區 Sha Tin District - Jimmy Chong圖片）

警方及消防接報到場，正封鎖現場調查意外原因。現場所見，的士旁邊有大量鮮血，警方事後於的士旁檢獲一件染血風褸，相信為死者遺下的。現場所見，涉事電單車為Yamaha R3款，私家車則為寶馬i3，兩車均嚴重撞毀。

姓植64歲的士司機憶述，事發時他在禾輋商場接載兩父子往沙田政府合署，駛至源禾路右線等燈，轉燈後右轉入鄉事會路第2線，電單車尾隨在後，突然間聽到「嘭」一聲，發現前面一架寶馬私家車則撞到鐵欄，並且翻側。的士司機意識到有東西在車旁邊，望倒後鏡時發現有一個人倒臥在車旁，立即停車查看，發現鐵騎士倒臥在車旁，「傷勢好嚴重，因為佢流好多血，個人郁都冇郁過。」

鐵騎士外套沾滿血。（蔡正邦攝）