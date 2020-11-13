安排內地女偷渡來港賣淫　提供一條龍性服務　警元朗區拘106人

疫情下犯罪集團安排內地女子，偷渡來港賣淫並提供「一條龍」服務。近日警方搗破一個活躍元朗的犯罪集團，不法分子於內地招攬賣淫女子，安排她們經水路偷渡來港賣淫，抵港後為她們聯絡嫖客、酒店房及賣淫工具。行動中警方合共拘捕106人包括17人為非法入境者。

近日警方搗破一個活躍元朗的犯罪集團，行動中警方合共拘捕106人包括17人為非法入境者。（蔡正邦攝）

元朗警區助理指揮官（刑事）歐陽肇剛警司表示，警方發現一個活躍在元朗的犯罪集團，不時安排持雙程證的內地女子來港，於區內不同場所賣淫及進行色情活動，包括無牌酒吧、無牌按摩院及酒店預約性服務。由於過去數月本港受疫情影響，因應政府連串的防疫措施，黑社會的收入大減。

歐指出，由於近月內地人士經雙程證來港相對困難，警方發現有犯罪集團於內地招攬賣淫女子，並以手機應用程式作招攬，她們來自不同地方及省份，集團安排她們先到珠海及深圳等地，再經水路偷渡來港賣淫。當該批內地女子抵港後，集團會按需要將她們分配到不同場所賣淫。集團提供「一條龍」酒店預約性服務，他們會於網站登廣告吸客，安排客人、酒店房、膳食及賣淫工具。

警共拘捕106人 17人為非法入境者

警方經調查後，今年10月18日至11月11日採取拘捕行動，警員搗破2間無牌酒吧、6間無牌按摩院及8間酒店房間，合共拘捕106人包括62男44女，他們介乎17至65歲。當中88人持香港身份證、1人持雙程證及17人為非法入境者，其中5人有黑社會背景。他們罪名為無牌售賣酒類、經營色情場所、非法入境、協助及教唆非法入境及依靠他人賣淫收入為生。

行動中，警員檢獲約16萬元現金、避孕套、毛巾、大量酒類飲品及性感內衣等，證物總值約28萬元。警方不排除有更多人被捕。另外行動中，警方搗破2間無牌酒吧，當中74名酒客及2名負責人因違反限聚令被票控。