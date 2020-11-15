瑪莎拉蒂炮彈飛車意外釀3人傷　司機逃離現場　20小時後落網

一輛價值逾200萬元的瑪莎拉蒂跑車，昨日凌晨（14日）2時許於黃大仙彩虹道失控自抄，撞向路中鐵欄，再越過對面線撞及行駛中的士及小巴，的士車頂嚴重損毁，司機受傷一度被困，小巴司機及一名乖客亦受傷，意外後跑車上至少2人逃離現場。消息稱，警方追捕20小時後，昨日深夜11時許，在黃大仙區拘捕一名35歲姓黃男子，涉嫌「危機駕駛」以及「發生有人受傷及造成損害的意外後未有停車」通宵扣查。據悉，黃是涉事司機，警方正聯絡車主協助調查。

▼▼車Cam直擊驚險車禍連環圖▼▼

事發於昨日凌晨2時許，該輛黑色瑪莎拉蒂跑車沿黃大仙彩虹道往慈雲山方向行駛，至近蒲崗村道交界時突然失控，有車Cam拍到意外經過，見跑車先撞向路中約20米鐵欄，越過對面線與一輛行駛中的士相撞，的士又被飛脫的鐵欄擊中，車頂嚴重損毁，司機受傷被困，由消防救出送院治理。瑪莎拉蒂在半空狂打「白鴿轉」後再撞向一輛小巴，小巴司機及一名男乘客輕傷，亦要送院治理。瑪莎拉蒂車身嚴重損毁，左邊前後車輪飛脫，安全氣袋彈出，司機肇事後拔去車匙，與至少一名男乘客棄車逃走。而有關意外的驚險片段亦在網上熱傳。

據悉，涉事的瑪莎拉蒂型號為GranTurismo Sport，2012年出廠，當年價值逾200萬港元，車主姓楊，報住將軍澳屋苑，為一間公司的董事。而警方昨晚拘捕的姓黃男子，則報住黃大仙區的公屋。