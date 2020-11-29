工人吊走雷諾炮彈飛車　赤泥坪村民飽受快車滋擾：過馬路相當危險

白色雷諾私家車今（29日）晨沿大埔公路駛至赤泥坪村，司機聲稱避狗，先鏟上行人路，再撞毀路邊約8米欄杆及大樹後翻側，然後衝落山坡撼向一間鐵皮屋。私家車引擎起火，屋主試圖救火，最後由消防救熄，意外中司機輕傷。中午時份工人將雷諾「炮彈飛車」吊走。 赤泥坪村民陳先生表示，每逢假日週末，村對開一段大埔公路都有車隊快速行駛，村民在路邊等巴士或過馬路都相當危險，快車噪音不勝其擾。

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大埔公路今（29日）晨6時許發生車禍，一輛雷諾私家車沿大埔公路駛至赤泥坪村時，報稱避狗，失控撞向約8米長的鐵欄，再墮下約4米深的山坡，並壓倒赤泥坪村一間村屋外牆。村屋屋主指目睹雷諾引擎起火，終由消防救熄。33歲姓林司機一度被困車內，惟最終自行爬出車廂，頭傷受輕傷被送往威爾斯親王醫院治理。

中午時份工人將雷諾「炮彈飛車」吊走，先用鐵鏈鐵勾固定車身，然後吊上重型貨車，工人收拾散落一地的零件。現場可見一棵樹樹皮損毀，樹身遺下一些玻璃碎。

村民陳先生指，每逢假期週末清晨都有私家車、電單車車隊在大埔公路快速行駛，坦言「對村民出入受影響，車速高㗎，過馬路係相當危險。」加上上址有巴士站，早上很多村民等車往沙田，一旦發生意外後來不堪設想。他表示不時向政府部門反映快車引起的安全及噪音問題，建議設立快相機打擊超速。

村民陳先生指，每逢假期週末清晨都有私家車、電單車車隊在大埔公路快速行駛。（楊嘉朗攝）

翻查資料2018年12月23日清晨發現跑車交通意外，一輛黑色法拉利沿大埔公路近赤泥坪行駛時，疑撞向山邊石壆四輪朝天，車上男司機及女乘客一度被困。警方當時在場部署打擊危險駕駛行動，以涉嫌危險駕駛拘捕6名報稱任職商人的男司機，年齡介乎36至70歲，涉事跑車包括法拉利、林寶堅尼及麥拿倫。他們在限速50的大埔道，以平均速度約98公里行駛。