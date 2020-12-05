觀塘Party Room違令營業　警拘2男子及票控10男女

昨日（4日）晚上約9時，觀塘警區特別職務隊、特遣隊及反三合會行動組突擊搜查區內10多間派對房間及樓上酒吧。行動中，警員發現一間位於成業街15至17號一工廈的派對房間懷疑正在營業，警員遂拘捕2名分別為21歲及22歲本地男子，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），被捕男子現正被扣查。 另外派對房間內2男8女，年齡介乎21歲至29歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書；警方指，在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

昨日（4日）政府公布，就《預防及控制疾病條例》（第599章）下的附屬法例修訂刊憲，提高違反限聚令、口罩令及強制檢測令的定額罰款，由2,000元增加至5,000元，提高1.5倍，以達致所需的阻嚇力，有關法例修訂將於本月11日（下周五）生效。

違規人士如被檢控違口罩令或強制檢測令，可被判處最高罰款也由分別5,000元及2,000元，一律提高至10,000元。當局表明，如發現遵守規定的情況未如理想，不排除會進一步加強罰則。