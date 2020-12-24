乙明邨球場設流動採樣亭　再檢測明恩樓居民怒斥政府浪費人力物力

政府執行強制檢測公告，由今（24日）早6時起，出入沙田明恩樓的居民必須出示新冠肺炎檢測結果。部分居民未收到深喉唾液檢測結果，被要求到球場設立的流動採樣亭再檢測，需要請假停工。 上午10時許，約70名居民排隊檢測。有未收到檢測結果的居民不滿再檢測，與現場工作人員理論：「咁我收唔到SMS，你出入問我攞SMS，咁即係點呀？你都要話清楚我聽，我排定唔排依一刻，如果我今日唔排，我有冇犯法先？嗱我交咗樽俾你，你點證明我有冇交？陣間你收唔到個樽，又話我無做到，又要拉我喎，咁我可以點呀？」

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未收到深喉唾液檢測結果的吳氏夫婦，本來早上6時30分出門上班，被要求再做檢測，上午9時許到球場設立的流動採樣亭等候。吳太表示前數日未收到結果如常上班，今卻受阻，「返工佢又唔俾你出門口啦，即刻打電話俾阿頭搵人替我。」幸好僱主諒解稱「唔好講呢啲嘢，最緊要大家安全。」

記者現場了解排隊居民主要有兩類，一類是完全沒有做過檢測，需要強制檢驗；另一類則未收到深喉唾液檢測結果的居民，即使提供身份證資料仍被要求到球場再驗。第一類居民完成強制檢測後需由工作人員帶領上樓，不得外出；第二類居民到球場檢測後可自行離開。

未收檢測結果SMS 被要求出入出示SMS 明恩樓居民無所適從

一個星期前提交深喉唾液樣本的黎女士，今日以防萬一到球場再做檢測。她不滿訊息混亂，與職員理論：「咁我收唔到SMS，你出入問我攞SMS，咁即係點呀？你都要話清楚我聽，我排定唔排依一刻，如果我今日唔排，我有冇犯法先？我交咗樽俾你，你點證明我有冇交？陣間你收唔到個樽，又話我無做到，又要拉我喎，咁我可以點呀？」

「我真係思覺失調啦對個政府完全，究竟我要收到SMS，定收唔到SMS呢？」她指之前獲得的資訊是收不到SMS代表結果呈陰性，是好事，如今出入卻要出示SMS，令她感到無所適從。「今日咁多人嚟到，係再有疫症定擴散咗？又無講到。咁多人嚟做場大龍鳳，搞到成棟樓好似有問題，我哋去到街市話俾人聽我哋住喺明恩樓，咁人哋會點睇呀？你一係清楚啲交代一件事，而唔係做場show話俾我哋聽我哋大廈有問題。嘥咁多人力物力，係咪即係嘥銀紙呀香港政府？」

檢測一周未收結果的明恩樓居民黎女士怒斥政府浪費金錢及人力物力。（陳蕾蕾攝）

政府公告：未能出示檢測結果證明，屬違反強制檢測公告

政府於今（24日 ）清晨5時55分發公告指，由早上6時起，出入沙田明恩樓的居民必須出示根據政府早前發出的強制檢測公告，在2020年12月17日至21日期間，曾參與政府安排的2019冠狀病毒病檢測的檢測結果電話短訊通知或相關證明。

政府亦會派員聯同房協的工作人員到訪明恩樓每個住戶，查驗所有住客是否已經進行檢測。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊通知或相關證明，即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

政府要求出示12月17日至21日期間檢測結果，12月14日到私家醫院驗出陰性結果的陳小姐不獲受理，需要到球場強制檢測，因而需要請假。

本身住大圍中四生陳先生從未做過檢測，昨（23日）晚到乙明邨祖母寓所留宿，被要求強制檢驗，否則不得離開明恩樓。他指未有檢測結果亦不可離開，幸暫時對生活無影響，因為主要上網課。