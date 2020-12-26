近日於馬鞍山錦英路一個馬路燈位，多名司機頻頻發現一隻「常客」灰白色雀鳥，當車輛於燈位停車時，雀鳥站於倒後鏡並不斷撞向車窗，有網民形容雀鳥「真係好堅毅」。 專家指該雀鳥為候鳥灰鶺鴒，其習性是有「霸地盤」的區域性行為，估計雀鳥於上址附近棲息，於玻璃上見到自己的倒影，以為是同類所以上前攻擊希望將其趕走。

馬鞍山錦英路一個馬路燈位近日頻頻出現一隻「常客」灰白色雀鳥。（網民Evan Wan影片截圖）

近日有網民於Facebook群組發帖指，近日於馬鞍山駕車經過錦英路近馬鞍山警署對開的燈位時，每次都會有一隻背部呈灰色、腹部呈黃白色的雀鳥飛至站於倒後鏡的位置，並不斷撞向車窗玻璃，發帖者稱「唔只我架車，見過其他車都啄，又搞笑，又危險」。其後逾20名網民紛紛留言和應有同樣遭遇及貼出相片，有留言者指「佢真係好堅毅」。

記者到現場視察，發現雀鳥果然出現。（余睿菁攝）

記者今午到片段中燈位嘗試駛車實測，發現同一樣貌的雀鳥果然出現，其間站於車輛倒後鏡，並不斷撞向車窗玻璃。記者觀察所見，雀鳥會不斷撞向車輛的車窗玻璃或倒後鏡玻璃，若車輛打開車窗，雀鳥並不會飛入車廂。雀鳥隨後飛入路旁的坑渠位置，有附近屋苑保安表示，該雀鳥於最近數星期方會出現。

專家：霸地盤習性以為倒影係同類想趕走

香港觀鳥會高級研究經理余日東表示，片段中雀鳥名為灰鶺鴒，是本港於冬季常見的候鳥，通常於近水的地方棲息，例如河邊、水塘邊等，余日東指灰鶺鴒的其中一個習性是有區域性行為，當選擇了其棲息範圍後，便會霸佔其範圍獨居「好似霸地盤咁」。余日東估計，片中雀鳥不斷停留於車輛及撞向車窗玻璃的原因，是因為於玻璃上見到自己的倒影，以為是同類所以上前攻擊希望將其趕走。余日東認為司機們無需理會雀鳥，最重要安全駕駛為上。