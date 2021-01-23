佐敦封區｜點心舖阿姐深宵返工食閉門羹　「點知咁早封呢？」

撰文： 鄧海興 張家豪 最後更新日期： 2021-01-23 06:03

新冠肺炎疫情肆虐，政府於今日（23日）凌晨4時，正式宣布封鎖佐敦一帶的指定區域（即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街），目標在48小時內，完成該範圍內所有人士的強制檢測，否則他們不得離開其身處的地方。 昨日（22日）傳出封區，今晨即落實行動，除惹起居民搶購糧食等物資外，有深宵上班的點心舖職員無法入區，只能在封鎖線外徬徨致電老闆解釋，事後無奈表示：「有心理準備係禮拜（周日）封，點知咁早封呢？」

在封鎖範圍內一間點心舖打工的馮女士，平日正正是於凌晨4時上班，今晨即撞正封區一刻，無法入內，只好在封鎖線外致電老闆解釋，據悉其老闆一度要求她在「下條街」兜路返舖，但無奈事實上有入無出，「佢成日（老闆）話要車走（嘢食）先，叫我入去先，我入去先我唔返得出嚟喎，48小時喎！」

馮女士指自己日前已經進行檢測，如事前接獲通知，會先將店內的食物運走，「有心理準備係禮拜（周日）封，點知咁早封呢？諗住做埋今日先車走（食物）嘛！」她表示警察亦勸她如非居民不要入內，「我梗係唔敢返入去啦，48小時唔返得出嚟呀！」

在上海街207號某食肆東主麥先生則稱，之前接獲消息指會封閉至北海街，但現時其店舖所在之處，卻被納入封鎖範圍，他訂購的食材或因此而報銷。麥先生認為損失事小，但政府理應事前與在區人士溝通，避免誤會；至於在上海街199號開設士多的黃女士表示，今日淩晨3時仍未收到任何消息，但她指主要做街坊生意，不擔心會受影響。