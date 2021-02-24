載千萬元加熱煙彈貨車拒警查　暴走8公里兩男棄車逃　1被捕1逃脫

撰文： 劉定安 陳永武 最後更新日期： 2021-02-24 04:17

北區發生貨車避警截查逃走事件，涉事貨車逃走約8公里後，車上兩名男子在高速公路棄車而逃，惟跑約100米後，司機被警員制服，乘客則逃脫。警方初步調查，得悉貨車上載滿了大批加熱煙的煙彈，於是將涉事司機拘捕。

凌晨零時許，據悉有交通警員在新界北區古洞路巡邏，期間發現一輛密斗貨車沒有亮起車頭燈，其貨斗位置亦嚴重下墮，仿如壓住尾輪般，懷疑載貨超重，於是開啟咪高峰指令貨車停下受檢查。然而該輛貨車突然加速，企圖擺脫警方。警員見狀遂通知上峰要求增援，同時加速追截。

據了解，貨車沿古洞路往元朗方向行駛，轉入青山公路新田段，繼而經錦綉回旋處轉入新田公路。當貨車途至壆圍對開時，貨車突然駛入高速公路的路壆停下，車上兩名男子隨即棄車而逃。由於新田公路與新潭路之間設有鐵絲網，兩人跑約100米後，其中一人攀越鐵絲網，向「內街」方向逃去無蹤，而另一人則被後來而至的警員截停制服。由古洞至壆圍的行車距離，大約為8公里左右。

警員打開貨車貨斗，發現貨斗內載滿了大批加熱煙的煙彈，數量則有待連貨帶車拖返警署後再行點算。消息稱，初步估計涉案煙彈約值過千萬元。據了解，被制服的男子為貨車司機，警方隨即將其拘捕，其追緝在逃的男乘客。

加熱煙、電子煙等，為本港煙民近年的新寵。但卻很容易誤墮本港的法律陷阱。海關去年舉行大型反私煙行動時，亦曾拘捕加熱煙煙彈的買賣雙方人士，海關稱之為「未完稅加熱非燃燒煙草產品」。

海關當時指出，根據《應課稅品條例》（《條例》），煙草屬應課稅品。任何含煙草成分的加熱煙均屬應課稅品，並受《條例》規管。任何人士非法入口、管有、售賣或購買應課稅品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

衞生署較早時亦指出，根據《藥劑業及毒藥條例》，含尼古丁的電子煙屬藥劑製品，需獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，才可在本地銷售或分銷。而尼古丁亦屬該條例下的第1部毒藥，只有持牌藥商才可合法管有或銷售，進出口亦受《進出口條例》（第60章）規管。 據紀錄，香港目前並沒有含尼古丁的電子煙產品註冊為藥劑製品，署方亦從沒有收到有關產品進口香港作銷售用途的申請。

有法律界人士指出，究竟電子煙或加熱煙產品是否合法，主要是看產品成份是否含有尼古丁。如有尼古丁，則須受法例規管。