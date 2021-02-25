葵涌兇殺案｜死者家人盼社會多關心精神病人　劉弟：兄嫂好恩愛

撰文： 黃廸雯 最後更新日期： 2021-02-25 20:43

葵涌麗瑤邨殺夫案，劉姓死者家人掩蓋傷痛，傍晚返回凶案單位執拾物件，劉的胞弟寄語希望社會人士多關心精神病患者，並形容兄嫂一向恩愛如昔、相敬如賓，他指：「發生了咁既事，阿嫂控制唔到自己」。

死者家人晚上返回凶案單位執拾物件，對事件不勝唏噓（黃迪雯攝）

+ 5 + 5 + 5

69歲劉姓男死者的女兒偕同小叔，傍晚6時許返回麗瑤邨貴瑤樓住所，2人對事件感到無奈，劉弟慨嘆「唔想發生的事都發生左，唔想再講」，但認為精神病人問題，是社會計時炸彈，希望社會人士多關心精神病患者。

劉弟傷感地說：「兄嫂結婚幾十年，相親相愛，兄長知道妻子有精神病長期服藥，互相體諒，不時主動去買菜煮飯給妻子吃，並一起落街散步。」 他又稱：「突然發生咁既事，阿嫂病發控制唔到自己」「精緒既野，醫生可能跟進唔到、啲藥唔準，我哋都唔識。」

事發於今（25日）凌晨4時許，一名40歲女子報案，稱其母親在麗瑤邨貴瑤樓寓所內，用刀襲擊其父親。警員趕往拘捕涉嫌斬傷丈夫的73歲女子。男事主負傷制服妻子，將她按在地下，並奪去菜刀，惜終傷重不治，案件改列「謀殺」。經初步調查，兇徒患有精神分裂及抑鬱症，警方相信事件起因與她精神狀況有關，亦會循夫妻感情及家庭經濟狀況方向調查。