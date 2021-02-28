35+︱47人被控顛覆國家政權　鄺俊宇涂謹申李國麟等8人未被起訴

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-28 15:50

警方國安處今年1月拘捕超過50名參與去年民主派初選的人士，有關人士今日（28日）須提前到警署報到，包括港大法律系前副教授戴耀廷、荃灣區區議員岑敖暉、前立法會議員區諾軒等人。警方今日起訴47名於本年1月被拘捕的人士，包括39男8女，年齡介乎23至64歲。 消息指，民主動力司庫關尚義、前立法會議員涂謹申、鄺俊宇、參與衞生服務界初選的劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融及參與九龍西初選的安德里未被起訴。

▼▼53名參與去年民主派初選人士報到情況▼▼

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警方今日（28日）下午會以「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名於本年1月被拘捕的人士，包括39男8女，年齡介乎23至64歲。所有上述人士會被通宵扣留，並將於明日（3月1日）上午11時後於西九龍裁判法院提堂。消息指，民主動力司庫關尚義、前立法會議員涂謹申、鄺俊宇、參與衞生服務界初選的劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融及參與九龍西初選的安德里未被起訴。

袁偉傑籲戰友保重

參與衞生服務界初選的袁偉傑未被起訴，下午3時許離開田心警署，5月再到警署報到。被問到未被起訴是否幸運，他表示「一言難盡」，對其餘被控戰友說加油：「保重，難過日子總會過去。」

民主動力司庫關尚義獲准保釋至5月4日再到警署報到。關尚義離開將軍澳警署時表示，很高興在5月4日歷史日子「見一見警察」，「五四運動」是中國歷史上一場學生運動，多年前爭取自由。他認為香港自由愈來愈少，權利範圍愈來愈窄，「係好大扣留所」，強調支持被落案起訴的人士：「佢哋無做任何犯法嘅嘢，繼續支持佢哋。」

涂謹申獲准繼續保釋，他離開中區警署時表示將於5月4日到警署報到，今日他只是轉擔保，暫時未被檢控。他指，律師建議他不宜再談論案情，他亦稱不想再評論事件，惟有感事件不可理解、不可理喻。