警方證監破「微信女」造市案　涉款9億元拘12男女

撰文： 黃偉民 陳浩然 黎靜珊 最後更新日期： 2021-03-05 16:09

警方聯同證券及期貨事務監察委員會（證監會）採取代號「合璧」聯合行動，打擊「唱高散貨」集團。消息指，人員在行動中以洗黑錢或詐騙罪名拘捕7男5女，年齡介乎23至65歲，凍結並檢獲超過港幣9億元資產。 警方毒品調查科財富調查組與證監會舉行聯合記者會，高級警司鄒祥有表示，12名被捕人分別報稱證券公司職員、裝修工人及生意人等，部分人有夫婦、母子、兄弟、證券公司前同事等關係，當中包括犯罪集團主腦或轉移犯罪得益人士。

監管機構對有人利用社交媒體作「唱高散貨」的情況相當關注，早前證監會就相關行為發出新聞稿，先後要求15間經紀行凍結可疑懷疑客戶帳戶。「唱高散貨」手法，即利用社交平台吹捧股票潛質及價格，誤導投資者於高位買入，及後不法集團於高位拋售大量股票，藉此圖利。

消息指警方與證監會採取聯合行動，最終以洗黑錢或詐騙罪名拘捕12名本地人，分別為7男5女，年齡介乎23至65歲。行動中，證監會聯同警方凍結多個證券及銀行戶口，及檢獲大量現金及貴重財物，合共總值超過港幣9億元，當中牽涉多隻不同股票。

犯罪集團去年開始活躍

警方聯同證券及期貨事務監察委員會（證監會）採取代號「合璧」聯合行動，打擊「唱高散貨」集團。行動昨日（5日）一共出動超過160人，突擊搜查全港一共27個地方，當中18個是聯合搜查。搜查地點包括山頂、中區、灣仔豪宅，位於港島的證券公司，警方以洗黑錢或詐騙罪名拘捕7男5女，年齡介乎23至65歲，分別報稱證券公司職員、裝修工人及生意人等，部分人有夫婦、母子、兄弟、證券公司前同事等關係，當中包括犯罪集團主腦或轉移犯罪得益人士，凍結並檢獲超過港幣9億元資產，包括8000多萬元款項及900多萬元財物。

毒品調查科（財富調查）署理高級警司鄒祥有表示收到證監會轉介，調查一個由2018年年底開始運作，去年開始活躍的犯罪集團，他們涉及市場操縱、清洗犯罪得益等行為，利用銀行或股票戶口，在幾個月或一年進行不尋常股票交易或轉帳行動。警方重申洗黑錢是嚴重罪行，可處罰款500萬港元及監禁14年。