警搗無牌吧違規夜總會　揭3未成年少女流連夜場　拘14人票控15人

撰文： 邵沛琳 黃偉民 最後更新日期： 2021-03-12 11:42

警方一連兩日打擊無牌酒吧、違限聚令營業的夜總會，共拘捕14人及票控15人，包括3名流連夜總會的未成年少女，最細年僅14歲。昨晚（11日）11時許，警員突擊搜查油麻地一間疑違反限聚令營運的樓上夜總會，並拘捕夜總會姓吳的男主持，又票控場內15名客人，包括3名未成年少女。另外今（12日）凌晨零時許，探員搗破尖沙咀一間無牌酒吧，拘捕一男負責人及12名酒客。行動中，共檢獲約1.8萬元毒品及1.9萬元酒類飲品。

油尖警區反三合會行動組主管傅皓成督察。（黃偉民攝）

油尖警區反三合會行動組主管傅皓成督察指，昨日（11日）晚上約11時，警員突擊搜查油麻地431號一間持牌的樓上夜總會，當時夜總會違反政府規例，過了晚上10時仍在營運。夜總會姓吳的男主持被捕，他涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。場內7男8女介乎14歲至49歲，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》第599G、559I章，警員向他們發出告票。

至於被票控的15名男女中，有3名年僅14至17歲的未成年少女，警員將她們帶返警署，並通知她們的監護人。傅皓成稱，警方高度關注有未成年少女，深夜時份在夜總會出現，目前正調查該3名少女在上址出現的原因，以及夜總會負責人會否涉及其他罪案、場所的牌照。警方亦呼籲家長留意子女交友情況，避免子女誤交損友或誤入歧途。

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警搗破尖沙咀無牌酒吧 拘13人包括男負責人

另外，今日（12日）凌晨12時25分，探員突擊搜查尖沙咀海防道35至37號一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，並拘捕一名45歲姓黎男負責人，罪名包括「販毒」、「管有可作非法用途的攻擊性武器」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」，他現正被扣查，其餘9男3女介乎23至47歲，他們涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。男負責人現正被扣留調查，而其他被捕人士已獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到。

行動中，探員共檢獲9克懷疑可卡因，毒品市值1.8萬元，另檢獲750罐啤酒、40枝烈酒及兩把牛肉刀，酒類飲品市值1.9萬元。警方指，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬港元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法；一經定罪，最高可判罰款2000港元，呼籲市民切勿以身試法。