大圍村屋塌簷篷　戶主疑憂心暈倒　保險業：村屋業主可買結構保險

撰文： 鄧栢良 馮國良 最後更新日期： 2021-03-12 15:00

大圍銅鑼灣山路村屋塌簷篷事故，今（12日）早工程人員到場堪察，並安排拆卸簷篷及露台。戶主岑女士指，屋宇署表明清拆的費用估計須數十萬，惟她沒有購買保險，擔心無力支付高昂的維修費。直至中午時分，戶主岑女士的丈夫與家人閒談間突感不適，要由救護車送院檢查。據知，他有長期病。其子則表示：「應該唔夠瞓，又擔心（事故），又食得少。」 有保險界人士表示，村屋業主可選擇購買「結構保險」，主要針對樓宇結構的問題，一旦發生塌簷篷、石屎剝落等意外，業主可獲保費作工程費用。

（馮國良攝）

大圍村屋塌簷篷事故，據知屋宇署已安排工程人員到場堪察，並處理拆卸簷篷及露台的事宜。《香港01》正向屋宇署查詢清拆工程的費用總額、安排清拆工程及索取費用的流程，以及由哪一名業主承擔相關費主，現正等待回覆。

國際專業保險協會會長羅少雄表示，一般業主可為自己的住宅單位購買三種保險，分別是第三者責任保險、結構保險，以及財物保險。以今次塌簷篷的村屋為例，其實業主為可選購「結構保險」，主要針對樓宇結構，例如外牆、天花、牆壁、石屎、瓷磚、門窗、以及天災、人禍對上述損毀所造成的維修費用等，一旦發生塌簷篷、石屎剝落等意外，業主可以保費作為賠償，一般會以重置費用作投保額。至於保費及保額會根據住宅的樓齡、建築物料、地理位置而釐定，亦可視乎業主的需要加減。

羅少雄續指，一般銀行會要求購買村屋並承造按揭的業主，為單位購買相關保險。如業主需要全面的保障，可選擇購買「綜合保險」，綜合保可提供第三者責任保險、結構保險及財物保險三種保障，每年保費約千多二千元，一般業主都能負擔。