黑幫男旺角遭圍毆再擄至屯門山邊　警拘6男涉非法禁錮及傷人

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-18 22:54

一名28歲姓劉男子，昨晚（17日）在旺角朗豪坊遭多名大漢圍毆，並被挾持擄走至屯門禁錮2小時才釋放。警方今日晚上展開拘捕行動，目前已拘捕6名男子，年齡介乎17至56歲，涉嫌非法禁錮、傷人及行使虛假文書，被捕男子將會被通宵扣查，拘捕行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

西九龍總區重案組總督察陳啟澤（中）交代案情。（余睿菁攝）

警方指，昨晚（17日）約9時10分，一名28歲男子於旺角朗豪坊對出上海街，等候另一名男子見面期間，10多名男子突然從3部私家車下車，並用鐵枝及拳頭襲擊男事主，並將事主推上一輛使用虛假車牌的7人車，載至屯門青山寺山邊方䆁放。事主被禁錮車上期間，疑不停被兇徒毆打。後來男事主負傷被途人發現報警，清醒送往屯門醫院接受治療。

西九龍警區重案組接手調查案件，發現涉案人士均有三合會背景且互相認識，相信事件與金錢糾紛有關。經深入調查後，警方於今日晚上展開拘捕行動，目前已拘捕6名男子，年齡介乎17至56歲，將會被通宵扣查，拘捕行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。



消息稱，案中男主角姓劉，為14K黑社會成員，得悉女友與屯門新義安成員約會時，前往「捉姦」 並拍下對方照片連番勒索，昨晚相約交錢時，卻「中伏」遭十多人痛毆搶掠報復。