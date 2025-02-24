警與入境處勞工處港島打擊黑工及非法入境者　拘15人包括4僱主

港島總區機動部隊聯同入境事務處及勞工處人員，根據線報及深入調查後，今日（24日）展開代號「權能者」的跨部門反非法入境者及非法勞工行動，突擊巡查港島區內多個地點。



行動中，人員共拘捕4男11女（33至60歲），其中2男2女涉嫌「僱用非法勞工」被捕，包括一名泰籍男子；其餘人士則涉嫌「違反逗留條件」被捕。所有被捕人現正被扣留調查，部份被捕人稍後將交由相關部門跟進。



被捕人包括1男1女本地人、2男2女內地人和2男7女非華裔人士。據知全部內地男女持雙程證；一名泰籍男子持香港身份證，另一越南籍男子持行街紙；被捕非華裔女子當中，4名印尼籍、一名泰籍和一名菲律賓女子持香港身份證，餘下一名印尼籍女子持行街紙。

警方聯同入境處和勞工處，在港島展開反非法入境者及非法勞工行動，拘捕15人。（警方提供）

警方表示，港島總區機動部隊一直積極打擊有關罪行，並與相關部門和持份者合作搜集情報，在不同地點採取突擊或聯合行動。

警方聯同入境處和勞工處，在港島展開反非法入境者及非法勞工行動，拘捕15人。（警方提供）

根據香港法例115章《入境條例》，任何非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。