菜鳥CAINIAO遭冒名發釣魚詐騙短訊　警一周破45宗　1男被騙逾12萬

淘寶官方物流平台「菜鳥（CAINIAO）」近日遭騙徒冒用其名發出釣魚詐騙短訊，令市民信以為真，受騙填上個人資料造成金錢損失。過去一周，警方接獲63宗涉及網絡釣魚騙案，合共損失金額超過320萬港元；當中45宗涉及假扮「菜鳥」短訊，其中一名43歳本地男子點擊「假菜鳥」短訊內的連結，輸入其信用卡資料後，被盜用超過12萬港元。



警方指出，由於真假短訊發送者均為「cainiao」（即「菜鳥」），所以會顯示在同一個短訊收件箱內，令收件人信以為真。「假菜鳥」短訊會指收件人收貨地址不完整，要求他們點擊短訊內連結，並遞交個人及銀行帳戶等資料以更新收貨地址。

淘寶官方物流平台「菜鳥（CAINIAO）」近日遭騙徒冒用其名發出釣魚詐騙短訊，騙取市民個人資料。（警方CyberDefender 守網者 facebook圖片）

《香港01》記者昨日（26日）亦收到「假菜鳥」短訊，短訊發送者為「cainiao」，並在短訊開首寫上「菜鳥物流」，指記者「（收件）地址不清晰，無法完成配送」，要求他點擊連結更新收貨地址。

《香港01》記者昨日（26日）亦收到「假菜鳥」短訊。

警方提醒市民，為避免墮入網絡釣魚騙案 ，不要開啟來歷不明的郵件或訊息；切勿點擊可疑電郵或訊息內的超連結；如網站要求提供個人或信用卡資料，應加倍小心；定期將「短訊收件箱」內存舊記錄清除；如有懷疑，應透過官方渠道查證 ；使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑社交媒體帳號、網址、收款帳戶、電話號碼等作風險評估。

此外，警方指較早前，有騙徒利用非法無線電設備 （俗稱「偽基站」）發出假扮有「#號」開頭的釣魚短訊，「偽基站」一般會冒充成2G基站，透過發射訊號干擾流動網絡正常運作，並誘騙附近手機連接至該設備，從而向受影響的手機發送偽冒短訊。如果手機突然短時間內，由收得很滿的覆蓋突然間轉到2G，期間收到的短訊就要加倍留意，尤其一些陌生或可疑連結就切勿點擊。