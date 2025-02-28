有片︱元朗安樂路食水管爆裂現「小型噴泉」　黃泥水淹馬路需封路

今日（28日）下午1時50分，警方接報元朗安樂路近元朗商會中學對出位置，有渠蓋湧出黃泥水，影響範圍及至安樂路、教育路一帶。現場可見，黃泥水如泉湧噴出，淹沒附近一帶馬路，頓成「澤國」，街坊表示「成條街浸哂」，有附近天眼拍下黃泥水猶如「小型噴泉」般湧出路面的畫面。水務署派員到場搶救。



運輸署表示，因水管緊急維修，豐年路（來回方向）介乎青山公路–元朗段與教育路之間的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。



青山公路 - 元朗段一帶馬路有大量黃泥水。（香港突發事故報料區2.0 Facebook / Bosco Chu）

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有涉事位置附近天眼拍下水管爆裂一刻，當時有黃泥水從一輛停泊路邊的白色車右前轆湧出，5秒後另一處渠蓋亦噴出黃泥水，猶如「開花」，水量逐漸增加，開始淹浸馬路。影片最後可見，馬路上的單白虛線亦有黃泥水滲出。

水務署指，今日（28日）下午接獲報告指元朗豐年路有水管滲漏 ，據初步了解，事故可能涉及一條直徑150或200毫米食水供水管，署方正作進一步調查。

署方已暫停相關喉管的供水，並進行緊急維修。現時豐年路一帶（包括寶城洋樓、康城大樓、文惠苑等）的供水受影響。此外，豐年路近豐樂里部分行車線須暫時封閉，以配合緊急維修工作。署方已通知當區區議員及關愛隊以在需要時為居民提供適切協助。

署方工程團隊正全力搶修，以盡快完成相關水管維修的工作及重開受影響的行車線。署方就有關事故對市民構成不便表示抱歉。