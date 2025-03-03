一周47宗假「幣安」短訊騙案失$250萬　騙徒得手竟回覆：這是騙局

警方表示，過去一星期，共接獲47宗釣魚騙案，涉款逾250萬元。有騙徒假冒加密貨幣交易平台「幣安（Binance）」發放釣魚詐騙短訊，聲稱「有人正嘗試登入你的帳戶，如果並非本人操作，立即聯絡短訊內的電話號碼」。



部分收到訊息的市民不虞有詐，主動致電短訊內的電話號碼，對方訛稱他們的帳戶正被黑客嘗試提取美元，急須將資產轉移。受害人按指示多次將加密貨幣匯至指定錢包地址後，騙徒竟會回覆「This is a scam. （這是騙局）」，事主才如夢初醒發現中計。

過去一星期，警方接獲47宗釣魚騙案，涉款逾250萬元；揭發騙徒假冒加密貨幣交易平台「幣安（Binance）」發放釣魚詐騙短訊。（facebook 「CyberDefender 守網者」）

警方提醒，假如收到沒有「#」號開頭的短訊，必須提高警惕。非以「#」開頭的短訊發送人名稱，可能來自未經通訊局登記認證的機構；或可能是騙徒冒名發出的釣魚短訊；定期將「短訊收件箱」內存舊記錄清除；鼓勵更多行業積極參與「短訊發送人登記制」，以有效提升短訊的安全性和可信度；不要向身份未經核實的短訊發送人，披露任何個人或敏感資料或開啓短訊內的超連結；如有懷疑，應透過官方渠道查證；使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險。