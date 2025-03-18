3男到中銀大廈欲提取$1500萬美金　82歲港翁涉用假銀行本票被捕

今日（18日）早上11時20分，警方接獲銀行職員報案，指有3名男子到中環花園道1號中銀大廈，其中一名82歲姓張本地男子出示一張懷疑偽造的銀行本票，要求提取1500萬美金（即約港幣1.17億元）。警方接報到場，以涉嫌「行使虛假文書」當場拘捕張男，並帶走2名同行男子回警署調查。



該名82歲、持香港身份證的姓張男子現正被扣留調查。案件交由中區警區刑事調查隊第一隊跟進。據知，職員發現該本票無水印，內容有異，因而起疑報警。

警方帶走2名同行男子回署調查。

警員帶走證物。

中環花園道1號中銀大廈有3名男子出示銀行本票換取1500萬美金（即約港幣1.17億元），懷疑有人使用虛假文件。

警方到場調查。

翻查資料，過去亦有人向銀行職員出示虛假文件以提取現金。今年2月10日，一名38歲菲律賓籍女子和68歲菲律賓籍男子到中環皇后大道中29號華人行一間銀行，疑向職員出示一些文件及要求提取100億美金，惟職員檢查相關文件後，確認為虛假文件，遂報警處理。警方經調查後將兩名菲籍男女拘捕，其後再拘捕54歲馬來西亞籍男子、64歲姓蔡台灣男子及29歲姓陶內地女子。事件中合共5人被捕，均涉嫌「行使虛假文書」。

另外，去年10月23日，一名身穿西裝的61歲印尼籍男子，持一張1,000萬美金本票（折合約7,770萬港元）及帶同一名34歲姓李女翻譯員，前往位於中環皇后大道中1號的滙豐銀行總行申請户口，職員發現本票有異樣，於是報警處理。人員接報到場，檢獲一張面值1,000萬美元的懷疑偽造本票。經初步調查後，以涉嫌「行使虛假文書」拘捕兩人。