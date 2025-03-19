海關連破3宗航空販毒案拘兩男女　檢逾$5000萬K仔大麻花海洛英

海關於3月17日至18日一連兩日，在香港國際機場偵破共3宗販毒案，分別為一宗客運販毒案和兩宗空運貨物販毒案，共檢獲約40公斤懷疑氯胺酮（K仔）、152公斤懷疑大麻花及760克懷疑海洛英，毒品總市值約5,840萬元。行動中，海關拘捕一男一女。



行動中，海關檢獲約40公斤懷疑氯胺酮、152公斤懷疑大麻花及760克懷疑海洛英，總市值約5,840萬元，並成功拘捕一男一女。

15公斤K仔毫無掩飾藏行李箱內 33歲女帶貨抵港落網

機場科空運貨物第二組署理高級督察張銘輝稱，海關3月18日在機場入境大堂，截查一名由荷蘭阿姆斯特丹經土耳其伊斯坦堡抵港的33歲本地女子。關員替她清關時，發現其寄艙行李的X光影像有異，打開行李箱後發現一大包白色粉末，內藏約15公斤懷疑氯胺酮，市值約710萬元，隨即將該名女子拘捕。被捕女子已被控以一項「販運危險藥物」罪，將於明天在西九龍裁判法院提堂。

張銘輝續指，在是次案件中，販毒集團並沒有以任何物品掩飾，而是直接將氯胺酮放入行李箱內偷運抵港。

荷蘭抵港女子的寄艙行李X光影像有異，關員開箱檢查，發現箱內有一大包白色粉末，收藏共約15公斤懷疑氯胺酮，市值約710萬元。

科學儀器木箱內藏$1200萬K仔 20歲廚師收貨被捕

另外，關員於3月17日根據風險評估及情報分析，揀選並查驗一批由荷蘭到港，報稱載有光譜測定儀的貨物。這批貨物共有兩個木箱，共重201公斤。貨運文件顯示，這批貨物是由荷蘭的科學儀器製造商，寄到尖沙咀的一間商業大廈，但收貨人地址並不是從事科學儀器相關的公司，因而引起海關人員注意。

張銘輝表示，關員先利用X光儀掃描兩個木箱，X光影像顯示，每個木箱中除了有兩件高密度、類似機器的物件外，分別還有其他與報稱貨物形狀不相同的物件，於是作進一步檢查，開箱後發現木箱內除了有科學儀器和配件外，還有8個紙盒。這8個紙盒重量相對其他組件特別重，關員開盒後發現內藏大量白色結晶物，隨即利用高科技儀器進行化學檢驗，確認結晶物為氯胺酮。案中關員共檢獲25公斤氯胺酮，市值約1,200萬元。

關員打開8個紙盒，發現內藏大量白色結晶物，遂利用高科技儀器進行化學檢驗，確認結晶物為氯胺酮，案中共檢獲25公斤氯胺酮，市值約1,200萬元。

海關毒品調查科機場調查組接手調查案件，昨日採取監控遞送行動，在尖沙咀拘捕了一名報稱是廚師的20歲收貨男子，涉嫌「販運危險藥物」。

海關毒品調查科機場調查課調查主任卓主烽表示，關員經深入調查後，將被捕男子押解至葵涌一個工廈單位搜查，再檢獲約760克懷疑海洛英和一批包裝工具，市值約46萬元。卓主烽續指，海關相信販毒集團利用工廈單位作毒品儲存倉庫，並包裝和分銷毒品。該名被捕男子現被扣留調查，稍後將會被控訴兩項「販運危險藥物」罪，將於明日提堂。

行動中，海關檢獲約40公斤懷疑氯胺酮、152公斤懷疑大麻花及760克懷疑海洛英，總市值約5,840萬元。

膠袋載膠軟墊 夾層藏$3900萬大麻花 原擬轉運英國

在另一宗空運貨物販毒案，關員於昨日（18日）早上，根據風險評估及情報分析，鎖定並檢驗一票48箱、共重642公斤、由泰國空運抵港的貨物。張銘輝指，由於這票貨物並沒有完整的貨物申報內容，所以引起了海關注意。關員首先利用X光機掃描這批貨物，發現當中有不同的低密度影像。由於貨物密度和影像不一致，海關於是進一步檢驗。

關員打開載有塑料軟墊的膠袋後，發現每層軟墊都包有真空包裝的懷疑大麻花。

關員在打開第一個紙箱後，發現內有兩個膠袋 ，每個膠袋中都裝載著塑料軟墊，而軟墊較膠袋重、屬不尋常。關員打開膠袋後，發現每層軟墊都包有真空包裝的懷疑大麻花；之後將其餘紙箱內所有膠袋拆開，發現膠袋內載有塑料軟墊的夾層，均藏有懷疑大麻花。最後，海關共檢獲152公斤懷疑大麻花，市值約3,900萬元。

關員經深入調查後， 發現有海外公司委託本地貨運代理公司，收取這批由泰國抵港的空運貨物，並已安排將這批貨物，再經空運的方式轉運到英國。針對這個毒品走私趨勢，海關表示會加強與海外執法機構合作，務求有效地打擊跨境的國際販毒活動。

行動中，海關檢獲約40公斤懷疑氯胺酮、152公斤懷疑大麻花及760克懷疑海洛英，總市值約5,840萬元，圖為檢獲的大麻花。

張銘輝稱，在兩宗空運貨物販毒案中，不法分子費盡心思，試圖將毒品偽裝成科學儀器及配件運來香港，或將毒品夾藏在形狀相似的貨物中，企圖魚目混珠，逃避海關人員檢查，但最終均未能逃過海關的法眼。

海關提醒，市亦要避免將個人資料及地址，給予他人收取包裹。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。