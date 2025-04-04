警拘「廣西韋家幫」4賊　 涉非法入境爆竊豪宅　5案盜$37萬財物

內地廣西爆竊集團韋家幫再度襲港。警方昨日（3日）在西區進行反爆竊行動，拘捕4名「韋家幫」男子，他們涉及5宗在薄扶林、馬灣、西貢和東涌發生的爆竊案，損失財物總值約37.5萬元，最大一宗損失19萬元；警方成功起回當中約12萬元贓物現金。



警方指，4名男賊均來自廣西，為同鄉關係，於1月下旬時從陸路非法入境香港，並租住元朗一個單位作「基地」。警方相信，行動已瓦解一個針對高尚住宅的爆竊集團。



4名「韋家幫」男子涉及5宗在港爆竊案，盜走約37.5萬元財物。（陳浩然攝）

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西區警區今年2月起接報兩宗爆竊案，均發生在薄扶林靠近山邊的豪宅，西區警區人員隨即展開深入調查，檢視大量閉路電視片段，包括運用「罪案黑點安裝閉路電視計劃」下安裝的天眼，成功鎖定一個俗稱「廣西韋家幫」的爆竊集團。

西區警區重案組第二隊主管偵緝高級督察林景年表示，賊人趁事主不在家時，或藉深宵時段潛入單位，撬開窗花及門窗爆竊，得手後隨即轉乘不同公共交通工具逃走，並以頭套或口罩遮掩樣貌，試圖增加警方調查難度。

警方深入分析同類型案件，發現爆竊集團涉及5宗發生於今年1月至4月、在薄扶林、馬灣、西貢及東涌區的爆竊案。涉案財物包括大量首飾珠寶，手錶及現金，金總值港幣37.5萬元。據悉最大一宗案件損失達19萬元，涉及一隻勞力士手錶。

警員昨日（3日）早上採取行動，突擊搜查元朗壽富街目標單位，以「涉嫌爆竊」罪及「非法入境」罪，拘捕4名年齡介乎30至42歲的內地男子，他們均為非法入境者，分別報稱為地盤工人或無業，現正被扣留調查。警方相信該4名韋家幫成員為廣西同鄉，於今年1月下旬從陸路非法進入香港，租往元朗單位作「基地」，當中兩人姓韋。

西區警區重案組第二隊主管偵緝高級督察林景年交代案件。（陳浩然攝）

行動中，警方起回部分贓物，包括價值港幣8萬元的珠寶首飾及約港幣4.5萬元現金，同時檢獲多種爆竊工具，包括螺絲批、手鋸、剪鉗，以及賊人犯案時身穿衣物。警方相信，行動成功瓦解一個針對高尚住宅的爆竊集團。警方會繼續以情報主導，配合巡邏同策略性執法行動，保障市民人身及財產安全。

臨近復活節長假期，警方呼籲計劃外遊的住戶或會暫停營業的商戶，應加強保安措施，包括加裝堅固鎖頭及具警報功能的感應器，並善用閉路電視系統；亦要避免存放大量現金及貴重財物於家中或店舖，以防賊人有機可乘。如市民留意到任何可疑人或情況，應立即報警。