北角城巴車禍｜英皇道避車撼石壆車長傷　書局街來回電車一度暫停

北角今日（17日）發生驚險車禍。傍晚6時05分，一輛機場路線的A11城巴，沿英皇道西行至僑冠大廈對開時，失控猛撼路中分隔石壆。姓陸（57歲）男車長手部擦傷及頸痛，由救護車送往東區醫院治理。據了解，車長報稱閃避切線車輛而失控。



現場可見，城巴撞碎石壆，車頭越過對面行車線，巨石、瓦礫四散一地，佈滿往來回方向的電車軌及馬路。城巴右邊車頭嚴重損毀，車身金屬板撬起。及至晚上近8時，拖車到場將巴士移離現場。



城巴撞爆路中分隔石壆，車頭越過對面行車線，大批消防到場協助。（陳浩然攝）

城巴回覆查詢時表示，事發時，巴士剛由公共運輸交匯處開出，車上並沒有乘客。巴士於英皇道行駛期間，另一車輛突然從前方進入其行車線。車長在交通事故中受輕傷。城巴會積極配合警方，並已啟動內部調查工作，更深入了解事故詳情。

城巴車長需戴上頸箍，送院治理。（陳浩然攝）

受意外影響，電車服務一度暫停。電車公司表示，今次事故於傍晚6時10分開始，電車東行服務由 6時10分至6時33分受阻；西行服務則由6時10分至晚上8時10分受阻，期間電車於鰂魚涌掉頭，以維持東區電車服務。

而英皇道（往中環方向）近糖水道全線一度封閉，其後解封；英皇道（來回方向）近糖水道的部份行車線亦一度封閉，晚上8時許解封。

+ 1