元朗大道村焦屍｜消防設專責小組　調查是否涉初一火警及事主死因

元朗洪水橋大道村一間鐵皮村屋，今午（21日）發現一具男性焦屍，該村屋今年農曆年初一（1月29日）曾發生火警，事隔近3個月才由新業主發現屍體。



消防處較早前下午回覆指，當日曾派出搜救隊，並無發現死傷者。處方今晚再補充，已成立專責小組調查，包括事主死因及火警起因，以及是否與1月29日同一地點發生的火警有關。



元朗洪水橋大道村一鐵皮村屋內發現焦屍，據報該村屋於農曆年初一（1月29日）曾發生火警，新業主4月21日到場清理時始發現屍體，圖為從涉事村屋清理出來的雜物。（王譯揚攝）

消防處晚上表示，接獲警方通知，指今日下午於洪水橋大道村38號，發現一具燒焦屍體。處方已成立專責小組就事故進行調查，包括調查導致事主死亡及相關火警起因，以及事件是否與今年1月29日在同一地點發生的火警有關。消防處現時正聯同警方及政府化驗所人員進行調查。

而消防處早前則表示，1月29日晚上11時19分接報該村屋起火後，出動10輛消防車及一輛救護車到場，其後於同晚11時55分停止動員；其間消防曾派出搜救隊，當時並無發現死傷者。

4月21日，元朗洪水橋大道村一鐵皮村屋內發現焦屍，據報該村屋於農曆年初一（1月29日）曾發生火警。（王譯揚攝）

事發於今午約2時23分，警方接獲一名男子報案，指在元朗洪水橋大道村一間村屋內，發現人形物體。人員接報趕至，確認屋內有一具男性焦屍。據了解，今年農曆年初一（1月29日）晚上約11時19分，大道村有村屋起火，消防曾派出搜救隊到場。

元朗洪水橋大道村一鐵皮村屋內發現焦屍，據報該村屋於農曆年初一（1月29日）曾發生火警，警員在現場檢走一份疑為租約的文件，文件上有火燒痕跡。（王譯揚攝）

警方與消防今午封鎖現場調查。現場消息指，村屋自年初一失火，後一直無人打理，至今事隔近3個月，新業主帶同工人到場打理清潔，才揭發「新屋藏屍」。

有村民向《香港01》表示，涉事村屋一帶位置，均由南亞人租住，共有10多戶；村民近期發現該處傳出臭味，至今日始知涉事村屋內一直有屍體。據初步調查，死者為一名年約59歲的非華裔男子，其遺體已嚴重燒焦。警員在屋內檢走一份疑為租約的文件，文件上有外籍人士的簽名，並有火燒痕跡。

消防接報後再到涉事村屋調查。

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