麥當勞欺凌｜向女同事吐口水被停職　16歲男涉普通襲擊被捕

麥當勞男職員向女同事吐口水的懷疑欺凌片段，引起社會關注。麥當勞今日（21日）表示，個案已交由警方跟進，涉事員工正停職受查。



警方表示，4月21日下午接獲一名16歲本地女童報案，指發現一段與其有關的影片於網上流傳，遂前往北角英皇道238號一餐廳要求將影片下架，並要求警方到場協助。警員經進一步調查後，本周二（22日）晚上在北角區拘捕一名16歲本地男童，涉嫌「普通襲擊」。該名男童涉嫌2024年11月於上址的員工休息室內與該名女童因瑣事爭執，並向其吐口水。被捕人現獲准保釋候查，下月下旬向警方報到。案件交由北角警區軍裝巡邏小隊第二隊跟進。



整段影片沒有聲音，無法得知對話，但從畫面顯示的動作，男職員疑在斥責該名女職員。（網上影片截圖）

據早前流傳的片段可見，一名穿黑色制服的男職員和一名穿黃色制服的女職員，正在清理枱面的食物，當時有另一名女職員退到牆角，其後男職員轉身與站在牆角的女職員對話。

整段影片均沒有聲音，無法得知二人對話，但從畫面顯示的動作，男職員疑在斥責該名女職員。女職員一度回話，但未幾男職員疑再次大聲訓斥，並向女職員吐口水，女職員被嚇至即時低頭及側面閃避。男職員仍未罷休，疑繼續斥責對方，再次朝女職員的面部吐口水，並用手指指向對方。此時，一名女職員走到兩人之間，並伸手捉著女職員的手臂。片段就此結束。

影片曝光後，大批網民在社交平台批評該名男職員疑職場欺凌女職員，甚至有干犯襲擊罪之嫌，紛紛留言指：「太過份」、「有無搞X錯」、「請正視」，並標籤了麥當勞的官方社交帳戶，要求麥當勞回應事件，並給予女職員一個公道。

有片｜麥當勞爆欺凌 男職員向同事吐口水 官方回應：作內部調查

男職員繼續斥責對方，更再次朝女職員的面部吐口水。（網上影片截圖）

據了解，案發地點為北角一間麥當勞的休息室，時間為去年12月，片中兩名男女職員均約16歲；他亦曾向另一名19歲女同事，作出不恰當行為。

直至相關片段昨日（21）在社交平台瘋傳後，她們才驚悉有人於當日拍下影片，2名女事主要求該名男職員返回上址分店，雙方就事件爭執及報警，同時希望警方協助刪除影片。警員到場解釋及調解後，2名女事主自行處理事件。

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麥當勞昨日（21日）指，已關注到相關的網上討論，在得悉事件後已即時聯絡相關員工，並進行內部調查，並重申對任何欺凌事件一直採取零容忍態度，將嚴肅處理個案及加強紀律培訓，以確保員工享有安心的工作環境。

今日（22日）麥當勞再補充，個案已交由警方跟進，涉事員工目前正停職接受調查。公司將持續與相關員工及其家人保持溝通，並提供適切協助；因涉及私隱，未能提供進一步資料。麥當勞重申，對任何違規事件一直採取零容忍態度，並會嚴肅處理跟進個案，確保員工能在安全的環境下工作。