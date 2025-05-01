警石硤尾截可疑男 檢太空油煙彈、氯胺酮等值$3900 拘23歲男
撰文：凌逸德
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西九龍機動部隊人員今日（1日）凌晨約1時在南昌街與偉智街交界巡邏期間，發現一名男子形跡可疑，遂上前截查。行動中，人員檢獲含懷疑依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）煙彈、電子煙加熱器及懷疑氯胺酮，市值共約3900元，並拘捕該名男子。
經初步調查後，人員在該男子身上檢獲11粒含懷疑依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）煙彈，一支電子煙加熱器及一包懷疑氯胺酮。人員遂以涉嫌「管有危險藥物」拘捕該名23歲本地男子，他現正被扣留調查。行動中檢獲的毒品市值共約3900元。 案件交由深水埗警區刑事調查隊第九隊跟進。
警方重申，太空油毒品已被列為受管制危險藥物，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。
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