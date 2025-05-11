元朗大棠紅VAN瘋駕撼車｜圍堵小巴兼扑車　警拘兩男涉刑事毀壞

元朗大棠路昨日（10日）發生「刑事毀壞」及「狂亂駕駛」案，經調查後，同日中午在元朗欖口村發現該輛私家車，並拘捕兩名男子涉嫌刑事毀壞。他們涉嫌以硬物敲打小巴，二人互相認識。



網上流傳影片顯示，數名男子於大棠路圍堵一輛紅頂小巴，雙方發生爭執後，紅VAN司機疑撞向該群男子所乘坐的私家車，導致一名男子倒地。



警方昨日（5月10日）上午約10時50分於接獲報案，指發現有一輛私家車於元朗大棠路近水蕉新村路往大棠方向截停一輛小巴，其後有數名男子從私家車下車，趨前懷疑與小巴司機理論。其間，該輛小巴突然向前駛並多次撞向該輛私家車，而一名男子則懷疑以硬物擊打小巴車身，小巴逆線行駛一段路後沿大棠路往元朗方向逃去。

經翻查大量閉路電視片段及初步調查後，人員同日中午約12時15分在元朗欖口村發現該輛私家車，並於元朗仁樂坊拘捕兩名分別30及37歲本地男子，涉嫌刑事毀壞，他們現正被扣留調查。

案件列作狂亂駕駛及刑事毀壞，調查仍在進行中，交由元朗警區反三合會行動組人員繼續跟進。

《香港01》在現場發現遺下一些玻璃碎片，數名小巴司機均三緘其口。

地點在元朗大棠路270號對開。影片一開始見5名男子，將黑色私家車車橫亙往大棠方向路段，下車圍在一輛紅VAN前面，似有爭執。（網上片段截圖）

網上流傳則一條片段，顯示數名男子在元朗大棠路圍截一輛紅頂小巴，雙方似有爭執，紅VAN褪後踩油撞向男子所坐的黑色私家車。站在私家車後面的男子應聲倒下，雙方各不相讓，互相叫囂。惟數男螳臂擋車，最後散開，目睹紅VAN往元朗市中心方向離開後，亦都登車離去。

地點在元朗大棠路270號對開。影片一開始見5名男子，將黑色私家車車橫亙往大棠方向路段，下車圍在一輛紅VAN前面，似有爭執。紅VAN突然駛後，再踩油衝前撞向私家車。站在私家車後方的3名男子見狀避開，其中一人失平衡倒在對面線，手上鐵通跌在地上，發出聲響。

紅VAN未有就此停下，繞過私家車後入後波，用車尾撞向私家車。其中一名男子上前用鐵通，扑紅VAN車身兩三下，但始於螳臂擋車，只能散開避免捱撞。期間有人大叫「雄仔！收嘢！」，懷疑是停止行動的訊號。

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雙方繼續爭執，懷疑司機高呼「嚟呀！嚟呀！」，其中一名男子回應稱「打到去水頭（村）呀，講真嘅，佢話」。紅VAN最後往元朗市中心方向離開，5名男子亦都登車離去。

網民議論紛紛：「「哇玩緊GTA咁款」、「黑色車伏擊紅van？ 黑色車d人手持硬物？」片主亦都緊張：「唔好撞到我部車呀。」