鳳德道爆水管｜水務署﹕西行全線東行快線解封　目標周一重開慢線

黃大仙鳳德道昨晚（17日）爆食水管，馬路一度被淹浸，即使水退後，馬路仍有大量裂痕，地面凹凸不平拱起，部分行車線仍然封閉。水務署表示，正全力進行鳳德道的路面修復工作，並已於今早約5時重開相關西行方向全線，以及在今早約8時已重開東行方向快線，並爭取於明日（19日）早上繁忙時間前完成東行方向慢線的路面修復工作以重開該行車線。



運輸署今早（18日）亦宣布，較早前因水管爆裂而封閉的鳳德道（往黃大仙方向）介乎蒲崗村道與鳳德邨通道之間的全線現已解封，但鳳德道（往斧山道方向）介乎蒲崗村道與鳳德邨通道之間的慢線仍然封閉。受影響巴士路線須改道行駛，有關個別巴⼠路線的最新服務情況，市⺠可參閱巴⼠公司的網⾴或流動應⽤程式內的資訊。



鳳德道西行全線及東行快線今早（18日）解封。（Yvonne Cheung ／鳳德之友(街坊俱樂部)）

事發昨晚（17日）7時10分，警方接獲報案，指鳳德道近鳳德邨對開，一條食水管爆裂，不斷有水湧出，來回行車線均受影響，影響範圍估計達400米。九巴巴士線須改道。晚上約8時，有警員在場指揮交通，工人進行搶修，有大面積路面拱起，地面遺有瓦礫，滲水情況仍未解決，馬路被黃泥水淹浸如「黃河」，水流湍急。

受事件影響，鳳德道附近一帶的大廈供水受到影響。水務署今早facebook專頁交代恢復供水最新進度，鳳德邨、悅庭軒、仁愛大廈、衍慶大廈及啟新大廈凌晨開始恢復供水；⁠雙鳳街附近處所及鳳凰新村凌晨約2時半恢復供水；啟鑽苑凌晨出現短暫停水，1時已回復正常供水；龍蟠苑經供水調度後 ，該屋苑部份樓宇已於昨晚凌晨起已恢復供水。隨着相關水管修復工作已經完成，署方於清晨約6時向該屋苑全面恢復供水。在是次事故中，聖母醫院的供水不受影響。⁠

即便水退後馬路仍有大量裂痕，地面凹凸不平拱起。（Facebook 黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)Tam Sam ）

有途人站在石壆上拍攝「黃河」。（梁偉權攝）