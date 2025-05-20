流浮山狗場遭不明貨車堵塞出入口　阻礙義工運水　負責人報警求助

位於流浮山尖鼻咀、收容逾百隻貓狗的「香港關愛動物庇護之家」（Kelly Animals Shelter - KAS）正忙於覓地搬遷，但近期狗場設施卻被破壞，水電供應先後被截斷，令基本運作變得困難。昨日（19日）狗場出入口更被人用貨車堵塞，運送物資難上加難，負責人決定報警求助，現時狗場正靠一眾義工竭力應對困境，並正積極尋找新場地，惟仍然需時。



KAS昨日（19日）在Facebook專頁發文，指狗場被一輛貨車堵塞出入口，令運送食水車輛無法進入場內加水，而該貨車的車牌、行車證、引擎號碼更被人拆去，令人無法追跡貨車資料，懷疑有人惡意滋擾，所以昨日已經報警求助。

不明貨車堵塞出入口 阻礙運水

警方列案件為棄置車輛，如車輛無人處置，將轉交相關部門處理，期間不得移動該貨車，以免破壞貨車持有人的財產，預計會擋住出入口一個月。KAS負責人Kelly坦言營運大受影響，幸好場內毛孩狀況還可以，現時仍有足夠的食物及水。惟夏天炎熱，貓狗需要大量食水，出入口被堵塞，令運送食水車輛無法進入場內加水。原來狗場現時水電供應均遇困難。

租約期滿急覓新址 180毛孩安置困難重重

翻查資料，KAS現址的租約早於2023年底到期，不獲業主續租。由於覓地困難，負責人請求業主延遲收回，期間持續付租，不過去年業主要求KAS於2024年底遷出，然而負責人至今尚未找到理想的場地安置約180隻貓狗，當中不少年老傷殘。

水錶電箱相繼被截 場內運作陷癱瘓

正當KAS忙於覓地搬遷之際，去年底狗場的水錶被人截斷，失去自來水供應，義工們要每天人手運水供180隻動物飲用。今年初狗場的電箱懷疑遭人為地鎖上，電力供應中斷，場內無法照明。斷水斷電，狗場運作大受影響，只靠一眾義工勉力維持。

Kelly表示，狗場現時僅靠附近倉庫運水及居民開水喉借水，以及用發電機供電維持經營。詎料一波未平，一波又起，昨日（19日）又遭貨車堵塞狗場出入口，導致運送食水一度出現困難，於是報警求助。

Kelly指出，雖不獲業主續約，但一直與業主有商有量，調整搬遷時間，而且堵塞狗場出入口對業主毫無好處，因此認為不是業主逼遷的手段，今次事件亦是業主提議Kelly報警。反而附近有人不滿狗場狗吠聲嘈吵，且影響附近環境，亦曾多次投訴狗場發電機聲浪過大，懷疑有人因而作出滋擾。Kelly表示狗場一定會搬走，希望涉事不要加害無辜生命，令貓狗受苦。