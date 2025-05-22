將軍澳綫暫停｜晚上8時許恢復部份服務　過海段仍然暫停

港鐵今日（22日）下午5時許表示，由於電力供應受阻，將軍澳綫服務暫停。



及至晚上約8時40分，港鐵表示，將軍澳綫恢復部分服務：

調景嶺來往寶琳 — 6分鐘一班

將軍澳來往康城 — 10分鐘一班

調景嶺來往北角 — 暫停服務



港鐵表示，往返將軍澳區的乘客，請使用觀塘綫於調景嶺站轉車需要過海的乘客，可考慮乘搭東鐵綫、荃灣綫及東涌綫。



將軍澳綫北角站至調景嶺站之間因電力設備故障，服務受阻。（Ernest Chau / 柴灣人柴灣事）

港鐵早前表示，建議乘客改乘替代路綫或其他交通工具。由於部分車站人流較多，港鐵建議乘客考慮使用港鐵其他路綫或其他交通工具。已安排以下接駁巴士路綫服務受影響的車站：

1. 將軍澳站來往康城站

2. 康城來往寶琳站，沿途停坑口站、將軍澳站和調景嶺站；

3. 尖東站往將軍澳站

事故期間，據報有一輛列車從北角月台駛出行駛至鰂魚涌站，中途突然故障停電，列車未能行駛，停車路軌上。《香港01》在北角站可見，用八達通的市民不會扣錢，可從側門離開。有警員及職員在場協助市民，並建議他們乘巴士離開。

▼ 北角站情況 ▼



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城巴表示，因應港鐵將軍澳綫服務暫停，城巴即時加強港島接駁將軍澳及九龍東巴士服務。其中694S號線將重點加密班次，提供由小西灣、西灣河、北角、太古直達日出康城、將軍澳及調景嶺的巴士服務，其他增強服務路線包括601、619X、690S及E22A，協助分流繁忙時間人流。市民請詳細請參閲城巴手機應用程式，獲取相關路線資訊。

▼鰂魚涌站情況 ▼



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▼調景嶺站情況 ▼



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鰂魚涌站往將軍澳綫月台擠滿大批搭客。（Daniel Lau 將軍澳主場）