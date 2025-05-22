港鐵將軍澳線暫停．交通安排｜將軍澳區內恢復行車　過海段仍暫停

港鐵今日（22日）5時許表示由於電力供應受阻，將軍澳線（將軍澳綫）服務暫停，因此無法由將軍澳及油塘乘搭列車過海到港島鰂魚涌站和北角站，相反亦然。港鐵晚上時40分公布，將軍澳線調景嶺來往寶琳及將軍澳來往康城恢復行車，但調景嶺來往北角的過海段未恢復服務。



港鐵將軍澳線晚上8時40分恢復將軍澳區內恢復行車，但調景嶺來往北角的過海段未恢復服務。（港鐵網頁圖片)

港鐵將軍澳線暫停｜5月22日下午放工時間，金鐘荃灣線月台有大批乘搭乘搭列車過海往九龍。（林子慰攝）

港鐵將軍澳線暫停｜5月22日下午放工時間，金鐘荃灣線月台有大批乘搭乘搭列車過海往九龍。（林子慰攝）

港鐵將軍澳線暫停｜5月22日下午放工時間，金鐘荃灣線月台有大批乘搭乘搭列車過海往九龍。（林子慰攝）

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【20:41】港鐵公布，工程人員仍在處理事件，現時將軍澳綫恢復部分服務如下：

調景嶺來往寶琳 6分鐘一班

將軍澳來往康城 10分鐘一班

調景嶺來往北角 暫停服務



港鐵表示，往返將軍澳區的乘客，要使用觀塘綫於調景嶺站轉車；需要過海的乘客，可考慮乘搭東鐵綫、荃灣綫及東涌綫。

港鐵下午5時許表示，由於電力供應受阻，將軍澳綫服務暫停。

【18:50】港鐵已安排以下接駁巴士路綫服務受影響的車站：

1. 將軍澳站來往康城站；

2. 康城來往寶琳站，沿途停坑口站、將軍澳站和調景嶺站；

3. 尖東站往將軍澳站

由於部分車站人流較多，我們建議乘客考慮使用港鐵其他路綫或其他交通工具。



【18:33】港鐵已安排以下接駁巴士路綫服務受影響的車站：

1. 將軍澳站來往康城站

2. 調景嶺站來往寶琳站

3. 尖東站往將軍澳站



【18:30】九巴因應港鐵將軍澳綫全線服務暫停，現正調動資源，加強下列路線服務︰

往返將軍澳路線︰

98 [將軍澳工業邨 - 牛頭角站（循環線）]

98A [坑口（北）（將軍澳醫院）- 牛頭角站（循環線）]

296A [尚德 - 牛頭角站（循環線）]



東九龍、將軍澳過海路線︰

601 [寶達 ⇌ 金鐘站（東）]

603 [平田 ⇌ 中環渡輪碼頭]

613 [安達（西）（和泰樓）⇌ 筲箕灣]

619 [順利 ⇌ 中環（港澳碼頭）]

690 [康盛花園 ⇌ 中環（交易廣場）]

690S [坑口（明德邨） ⇌ 中環（交易廣場）]



乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴及龍運網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。



【18:03】城巴表示，因應港鐵將軍澳綫服務暫停，城巴即時加強港島接駁將軍澳及九龍東巴士服務。

694S號線將重點加密班次，提供由小西灣、西灣河、北角、太古直達日出康城、將軍澳及調景嶺的巴士服務。城巴其他增強服務路線包括601、619X、690S及E22A，協助分流繁忙時間人流。

將軍澳綫北角站至調景嶺站之間因電力設備故障，服務受阻。（Ernest Chau / 柴灣人柴灣事）