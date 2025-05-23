樂華北邨女童伴母屍｜3歲女8日前開始無返學　周日曾婆孫3人晚膳

牛頭角樂華北邨一名患有哮喘的40歲女住戶倒斃屋內，其3歲女兒疑伴屍4日後，今早（23日）拍閘哭喊驚動鄰居，始揭發事件。消息稱，女童並非單親，惟其父正在監獄服刑；死者曾於上周四（15日）、即8日前，向女兒就讀的學校請假，稱女兒不適無法上學，校方疑因此未有留意女童缺課多日。



另外，據了解，死者曾於周日（18日）與母親晚膳，當時亦有帶同女兒同行，但之後雙方未有聯絡；母親至今日接獲通知，始驚悉母女陰陽相隔。伴母屍多日的3歲女童，連日來懷疑單靠家中餅乾、麵包和水充飢；她沒有表面傷痕，清醒被送到聯合醫院檢查。



樂華（北）邨秉華樓一名女子倒斃屋內，遺體由仵工舁送殮房。（梁偉權攝）

事發於今日上午11時20分，樂華北邨秉華樓住戶聽到附近一個單位傳出小童哭聲，並聽到其拍打鐵閘，擔心有問題，於是通知保安，保安遂知會房屋署。房屋署職員報警求助，指懷疑有小童在上址被不恰當對待。

女死者的母親到現場了解情況後往警署提供資料。（翁鈺輝攝）

同時，房署職員、保安、單位女住戶的母親，上門用鎖匙開門，發現40歲女住戶倒臥屋內一睡房的床上，經救護員檢驗證實已告不治。現場消息指，初步資料顯示，女事主患有哮喘病，疑離世4天，死因有待調查。警方經調查後，相信其3歲女兒並無受到不恰當對待，安排她送院檢查，並找來社工及女童就讀學校的老師了解情況。

救援人員到秉華樓調查。（翁鈺輝攝）

救援人員到秉華樓調查。（翁鈺輝攝）

秉華樓有女子倒斃屋內，遺下一名年幼女童。（翁鈺輝攝）