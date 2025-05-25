港航國泰兩航班跑道滑行時疑現問題　港航﹕沒有火花、檢查無異常

香港國際機場今日（25日）有兩班航機在跑道滑行期間疑出現異常情況。香港航空一班由內地杭州返港的航機，於上午約11時降落香港機場期間，據報起落架曾現火花。不過，香港航空回覆查詢時指出，當時機組監測到剎車系統溫度提示，經確認飛機無異常情況，飛機並沒有出現冒煙和花火等異常情況。



同日下午約3時，另一班國泰航空由香港飛往印尼泗水的航機，在起飛滑行時亦懷疑起落架輪胎曾冒火花，多輛消防車到場戒備。《香港01》正就事件向機管局及國泰航空查詢。



國泰航空一班由香港飛往印尼泗水的航機，懷疑滑行時溫度過高，起落架位置一度冒出火光。（Facebook 香港機場實況討論區）

香港航空涉事航班編號為HX129，由杭州蕭山國際機場飛抵香港國際機場。根據資料，該航班由空中巴士A320客機執飛，於當地時間上午8時29分左右起飛，於本港時間上午11時15分抵達閘口。

香港航空表示，該航班在正常降落後滑行期間，機組監測到剎車系統溫度提示，隨即按照標準程序暫停滑行，以完成相關預防性檢查程序。經確認飛機無異常情況後，繼續滑行至停機位。期間，飛機並沒有出現冒煙和花火等異常情況，所有乘客及機組人員正常下機。

香港航空又指，公司始終以安全為首要考量，工程團隊已按嚴謹的檢修流程完成檢查，確認有關飛機符合適航標準，並已恢復正常服務。

而國泰航空涉事航班為CX779，由香港國際機場飛抵朱安達國際機場，原預定在下午2時15分左右起飛，最新起飛時間更改為傍晚6時30分，預料要晚上9時48分才抵達目的地。根據資料，該航班由空中巴士A330-300客機執飛。

國泰航空一班由香港飛往印尼泗水的航機，懷疑滑行時溫度過高，起落架位置一度冒出火光。（Facebook 香港機場實況討論區）