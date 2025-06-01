有相｜藍田的士遇查　警搜出太空油等毒品　一男逃走被撳地制服

今日（6月1日）中午約12時26分，警方於藍田啓田道近藍田消防局一帶巡邏期間，發現一輛的士停泊在路邊，形跡可疑，於是上前截查，經搜查後檢獲「太空油毒品」及可卡因。惟人員準備逮捕車上男乘客時，該名乘客立即落車，並往將軍澳隧道方向拔足而逃。人員最終成功截獲該名21歲男子，以涉嫌「販毒」將其拘捕。



事件中，一名警員在追捕期間受傷，送往聯合醫院治理。根據讀者提供圖片可見，被捕男子腳部有紋身，跑至附近將軍澳道被制服，遭其中一名人員撳於壆邊馬路地上，在旁另有兩名人員協助。



被捕男子遭撳於壆邊馬路地上制服。（讀者陳先生提供）

現場消息指，藍田消防局對開，警方特遣隊車發現一部紅色的士形跡可疑將其截停，並搜出毒品，疑犯被捕時逃走，並與警員發生糾纏，一名警員受傷。涉案的士車廂放滿雜物，後座乘客位置的地毯遺下一支電子煙槍。讀者提供的片段可見，今日中午時分，多輛警車在將軍澳道截車調查。

涉事的士後座乘客位置的地毯，遺下一支電子煙槍。（黃學潤攝）

觀塘繞道警員截查一輛私家車。（讀者提供）

觀塘繞道警員截查一輛私家車。（讀者提供）