中學教師墮樓︱校方：非常重視教職員身心健康　冀予空間處理情緒

鴨脷洲海怡半島上周六（5月31日）一名42歲姓葉男子墮樓尋短。消息指，葉男為香港仔聖伯多祿中學教師，生前患抑鬱症逾半年，近日疑因工作壓力而令精神情況進一步惡化。多名學生及舊生在社交平台悼念葉老師，讚揚他「真係一個好好嘅老師」。校方今日（6月5日）發出新聞稿，指校方一直非常重視教職員及學生的身心健康，並為有需要的師生提供相應的支援措施；又指留意到互聯網或媒體流傳着一些揣測和不實的報導，呼籲大眾「在這傷痛時刻容許我們有時間及空間處理情緒，並尊重亡者及其家人的私隱和意願。」



香港仔聖伯多祿中學校有老師疑受情緒病困擾，不堪工作壓力墮樓亡。（鄭嘉惠攝）

校方在新聞稿提到，於上星期獲悉一名教師不幸離世，全體師生都感到震驚及難過。校方已啟動了危機處理程序，評估事件對師生的影響，並請社工、輔導人員及教育心理學家到校為有需要的學生及教職員提供輔導及情緒支援。由於警方正就事件展開調查，校方不會對事件作出回應。

聖伯多祿中學今日（5日）發新聞稿，呼籲大眾在這傷痛時刻容許他們有時間及空間處理情緒，並尊重亡者及其家人的私隱和意願。

網上昨晚（6月4日）起有大量帖文悼念葉老師，讚揚他為「真係一個好好嘅老師」、「對教學有熱誠，對學生真心教」，並轉發聖伯多祿中學校方昨日發出的通告，內容講述該校一名老師於上星期「不幸離世」。校方稱，獲知噩耗後，全校師生都極為難過和悲痛，又指事件交由警方調查，「我們不宜對事件作揣測或下判斷」。

學校又表示，已即時啟動危機處理程序，並透過班主任，於昨早在班內把這件不幸事件通知學生；學校教師、社工/輔導人員及教育心理學家已即時為受影響教師及學生提供輔導，協助他們疏導情緒。校方提醒家長在未來數星期留意子女情緒，給予適切關心和安慰，並呼籲家長與校方保持聯絡，以便學校及早提供協助。

一名42歲姓葉男子於5月31日墮樓身亡，據悉他為聖伯多祿中學教師，該校6月4日向家長發通知，指一名老師於上周「不幸離世」。（Threads @spss_meme）

今日（5日）早上，《香港01》記者到香港仔聖伯多祿中學了解，該校學生向記者表示，葉老師主要教高年級學生，任教電腦及科學科，並指他性格風趣友善，受學生歡迎，會與學生談天及一同午膳。

有學生透露，較早前留意到葉老師「面色唔太好，睇落去唔係太舒服」，較之身體不適更像是「心裡面」不舒服，惟當時未知其因。校方向發出通告提及一名老師離世，事後不少同學在社交平台發文悼念葉老師。

有曾與葉老師相處過的學生形容他「好溫柔」、「幾善良」，最後一次見葉老師時他戴上口罩，說話流暢，「無諗過佢有抑鬱症」。被問到校長行事作風，學生形容校長嚴厲，不時督促學生努力學習。