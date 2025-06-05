沙田比亞迪連撼3車司機被捕　寶馬司機為救同事壞車捱撞昏迷

沙田發生4車相撞嚴重車禍。今（5日）晚約8時41分，據報3輛私家車及1輛巴士，在大埔公路—沙田段往上水方向、近沙田馬場對開相撞。意外中， 兩名男子受傷，均由救護車送往沙田威爾斯親王醫院，其中一人送院時昏迷。



現場消息稱，一輛豐田私家車故障停低，另一輛寶馬私家車則到場協助。惟兩車停於路邊、兩司機落車查看期間，突有一輛比亞迪私家車收掣不及猛撼該兩車，再撞及一輛巴士。意外後，寶馬司機重創昏迷，比亞迪司機登上警車助查。



據了解，兩名男傷者是同事關係，該名38歲林姓比亞迪男司機涉案被捕。



網上圖片可見，其中一輛涉事私家車嚴重損毀，旁邊有一名男子坐在地上待援；現場有大批消防員及警員在場營救傷者。(facebook／香港公共交通智庫）

網上圖片可見，其中一輛涉事私家車嚴重損毀，整架「摺埋」，旁邊有一名男子坐在地上待援；現場有大批消防員及警員在場營救。警方現正調查車禍起因。

受意外影響，大埔公路—沙田段（往上水方向）、近沙田馬場的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

意外涉及3輛私家車及1輛巴士，兩人受傷，其中一人昏迷。（羅日昇攝）

九巴回覆指，今日（5日）晚上約8時40分，九巴一輛開往大埔（富亨）的路線271巴士，沿吐露港公路駛至近沙田污水處理廠時，懷疑被左方的交通意外波及，巴士車長及乘客均沒有受傷。九巴會配合警方調查事件起因。

比亞迪男司機登上警車助查。（戴慧豐攝）

沙田發生4車相撞意外，其中涉及3輛私家車及1輛巴士，兩人受傷一人昏迷。（羅日昇攝）

沙田發生4車相撞意外，其中涉及3輛私家車及1輛巴士，兩人受傷一人昏迷。（羅日昇攝）

沙田發生4車相撞意外，其中涉及3輛私家車及1輛巴士，兩人受傷一人昏迷。（羅日昇攝）