中環樓上吧非法提供水煙　控煙辦票控五人　包括顧客和負責人

衞生署控煙辦昨晚（9日）打擊在禁煙區非法吸食水煙違法活動，派員喬裝顧客到中環閣麟街48號一間「樓上吧」，發現3枱客人共3男1女吸食水煙，負責人幫手加炭，控煙辦人員見時機成熟，發出定額罰款通知書票控5人，其中1人是外籍人士，負責人另涉嫌沒有展示「不得室在業務過程中，向未成年人售賣或供應令人醺醉的酒類」警告，調查仍在進行，控煙辦會將個案轉介律政司，循「容許他人在室內地方吸食水煙」罪名跟進。



控煙辦人員發現3枱客人共3男1女吸食水煙。（控煙辦提供）

現場消息稱，涉案酒吧營業時間由下午4時至凌晨4時，佔地大約60平方米，每次吸食水煙費用480元，續攤額外糾取280元，酒吧過往沒有被票控。

每次吸食水煙費用480元，續攤額外糾取280元。（控煙辦提供）

《條例》禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何吸煙產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款五萬元。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求警方協助。

控煙辦會將個案轉介律政司。（控煙辦提供）

此外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。